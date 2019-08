Andrea Llosa enfurece contra padre irresponsable que olvidó a sus hijos [VIDEO]

Andrea Llosa, quien produce el programa “Andrea” y está bajo la conducción de “Nunca Más” en ATV, dejó contundente mensaje a padre irresponsable que salió de la cárcel para olvidar dejar a la suerte a sus hijos.

Sin embargo, la presentadora de ATV no solo criticó al expresidiario, sino que también hizo un llamado de atención a las progenitoras “descuidadas” de esta sociedad.

“Cuando una mujer y un hombre tienen un hijo, es responsabilidad de ambos mantenerlo. Ambos: papá y mamá. Eso dice la ley, pero en nuestro país la carga procesal, sobre casos de alimentos, es alucinante. Digo alucinante porque, como mamá que soy, solo pienso en darle todo a mis hijos”, se lee parte del mensaje que dejó la conductora en Instagram.

En esa misma línea, Andrea Llosa concientizó a los progenitores que abandonan, en todo el sentido de la palabra, a sus herederos, quienes tienen que estar bajo el cuidado que les pueda brindar la madre.

“Como muchos de ustedes antes de meterme un pan a la boca le pregunto a mis hijos si tienen hambre, si tienen frío, si se enferman, si llegaron bien del colegio, etc (...)Entonces, en mi cerebro y en mi corazón, no puedo comprender cómo un padre puede vivir sin saber si su hijo come o no come. Pero en nuestro país es muy común (y algunos hasta lo han normalizado) que la madre mantenga sola a su hijo porque el hombre la abandonó. Muchas y muchos, incluso, (y he leído muchísimos comentarios) critican a la madre que enfrenta una batalla legal para que el padre pase la pensión de sus hijos”, argumentó la conductora de “Nunca más”.

Andrea Llosa reprochó la ligereza que tienen algunos usuarios de redes sociales al criticar a las mujeres, sin saber lo que hay detrás de las historias.

“La llaman mantenida, le dicen: ‘trabaja vaga, andas mendigando’(...) Y yo digo: 'oye, pedazo de idiota (perdón pero no me sale otra palabra) y ¿cómo crees que el hijo ha estado viviendo todo este tiempo? Con el trabajo de la madre, pues (...) He leído este tipo de comentarios: ‘para qué abriste las piernas, como si el hombre fuese un subnormal abusador’. Y agregan: ‘ahí está pues, eso te pasa por meterte con cualquier tipo sin conocerlo’”, agregó la conductora de “Andrea”.

La presentadora de “Nunca más” recordó que existe una ley que ampara a la madre soltera, y la obligación que existe para los progenitores que abandonan por completo a sus menores hijos, como ha sido el caso que presentó el pasado domingo en su producción de ATV.

“La ley dice que el padre debe ser responsable, pagar la pensión de alimentos, de lo contrario se va preso. No es mendigar, es hacer valer los derechos de tus hijos y eso se llama: dignidad. Les digo eso, porque hay “hombres” como el sujeto que van a ver, que ya estuvo preso por no pasar pensión y luego de varios meses de haber sido liberado, sigue igual”, finalizó Andrea Llosa.

