Michelle Soifer sobre Giuseppe Benignini: “Lo quiero mucho, nos seguirán viendo juntos”

Luego que Michelle Soifer terminara su relación con Kevin Blow, la cantante ha sido relacionada con Coto Hernández, pero últimamente se le ve muy cariñosa con el modelo venezolano Giuseppe Benignini, con quien no guarda nada compartiendo historias en Instagram, dejándose ver públicamente con él, o como acompañante el “El Artista del Año”, programa donde la cumbiambera es participante.

Michelle Soifer no se queda corta en expresar sus emociones como el obvio cariño que siente por el venezolano, de quien no duda de hablar en tono cariñoso y siempre con una sonrisa: “Me ha venido a acompañar porque sabe lo estresada que he estado esta semana, así que el ‘Principito’ ha venido conmigo. Nos llevamos muy bien, tenemos muchos amigos en común, entrenamos en el mismo sitio, así que nos seguirán viendo juntos, pues lo quiero mucho”.

Por su parte, Giuseppe Benignini fue preguntado por su opinión respecto a la nueva “amistad” que luce con Michelle Soifer, a lo que el venezolano fue muy efusivo: “Es una chica súperguapa, talentosa, pero solo somos amigos. Es una mujer con un gran corazón, humilde, así que le deseo lo mejor. Quiero que sea feliz con quien sea, soltera o casada, pero que sea lo más feliz que pueda, porque eso es lo más importante”.

Santi Lesmes critica a Michelle Soifer

Por otro parte, en su participación en “El Artista del Año” recibió algunas críticas, sobre todo, del español Santi Lesmes quien consideró que la actuación de Michelle Soifer no estuvo a la altura de las expectativas.

“Sin estar ahí, tengo claro que no ensayó, ha improvisado. La deberían haber expulsado directamente. Ella se ha acostumbrado a estar de los sanguchitos y la pista le queda grande. Tuvo la suerte de tener un jurado que son monjitas de convento”, expresó Santi Lesmes.

Esto también se vio avivado cuando en su cuenta de Instagram, el español lanzó comentarios sobre Michelle Soifer: “Ella creía que sin mí sería más fácil y salió sentenciada en la primera gala. Mientras tanto yo…”. La cantante no se quedaría callada y respondería en la misma red social: “Sentenciada por los envidiosos, no por el jurado”.

Michelle Soifer responde tras sentencia en “El Artista del Año”

Y es que lo cierto es que Michelle Soifer fue enviada a sentencia durante el primer programa de “El Artista del Año” por sus propios compañeros, a lo que la cumbiambera diría: “Solo quiero decirles a mis compañeros envidiositos, mis compañeritos del programa que no me importa. Estoy viviendo la vida relajada. Su sentencia no me va a poner triste”.