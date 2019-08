Said Palao rompe su silencio tras denuncia de Macarena Vélez [VIDEO]

El ultimo domingo, Macarena Vélez denunció a través de Instagram que un sujeto intentó grabar sus partes íntimas cuando se encontraba en una discoteca. Luego que se diera a conocer la denuncia, Said Palao, expareja de la chica reality, se pronunció a través de una conversación telefónica con “Válgame Dios”.

El participante de “Esto es Guerra” aseguró sentirse apenado por la situación que atraviesa su expareja, y además, dijo que espera que pronto se conozca la identidad del presunto acosador.

“Que todo el mundo conozca a ese depravado”, aseveró. “Una pena la situación. Me imagino como debe estar Maca como mujer, con lo que está pasando todo esto”, agregó.

Said Palao también calificó como una “vergüenza de hombre” al sujeto que intentó aprovecharse de Macarena Vélez en el centro nocturno. “Ese es el tipo de hombre que no quieres que se crucen con tu hija, con tu hermana. Que se aprovechan de una persona que está totalmente fuera de sí, una vergüenza de hombre”, expresó.

Said Palao confirma el fin de su romance con Macarena Vélez

El hermano de Austin Palao también aprovechó para aclarar que ya no mantiene un romance con Macarena Vélez. "Nosotros ya no estamos juntos ya hace unas semanas”, aseguró. “Maca está soltera, yo también, acá no hay un tema de infidelidad ni nada por el estilo, no va por ese lado”, indicó Said Palao.

Macarena Vélez denuncia acoso sexual en discoteca

Macarena Vélez se pronunció por medio de su cuenta oficial de Instagram para contar la tormentosa situación que vivió cuando un sujeto intentó propasarse con ella en una discoteca.

“Señores, el día de ayer estuve en una discoteca en compañía de mi primo; de repente mi primo se va al baño y siento que, minutos después, adormecía y yo pensaba en ese instante, vagamente, que eran mis amigos (los que la acompañaban), y de ahí no me acuerdo de nada”, escribió.

“Recién acabo de hacer consciencia, sin saber lo que había pasado, y ni siquiera sé quién es este sujeto que, según el video que está circulando, no veo su buena intención y, tratando con premeditación, alevosía y ventaja, hace tocamientos indebidos y no con buen propósito intenta grabar con el celular mis partes íntimas”, añadió en su post en Instagram.