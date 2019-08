Macarena Vélez: exponen el documento de su denuncia por tocamientos indebidos en discoteca

En la reciente emisión de “Válgame Dios”, el documento de la denuncia realizada por Macarena Vélez se hizo público. Rodrigo González leyó parte de lo que explicaba el papel y lo que habría sucedido en la discoteca de Lince.

Macarena Vélez plasmó en el documento parte de lo que se acuerda, porque admitió que había bebido licor en aquella salida con amigos y su primo. La participante de “Esto es Guerra” acusó a un sujeto, de quien asegura no conocer, por el delito de violación a la intimidad.

De acuerdo con el parte policial hecha por la joven a las 22:32 horas del 18 de agosto en la comisaría de la jurisdicción, la modelo ingresó a una discoteca a la 1:30 de la madrugada con su primo, donde se encontró con su amiga que la llevó a la zona vip del local nocturno.

“Nos encontramos con otros amigos, estuvimos libando licor, wisky, mi primo se fue al baño. En ese momento se hizo presente un sujeto que yo no conozco. Recuerdo que tenía mi vaso de licor en la mano y nada más. Después de eso, no recuerdo nada, ya que en un descuido mío, el sujeto aprovechó para introducir alguna sustancia en mi vaso”, se aprecia el texto en el documento.

La chica reality reveló que fue su primo quien la llevó hasta su casa tras percatarse que el sujeto la tenía entre sus brazos.

“Según me dijo mi primo, cuando regresó del baño, un sujeto me tenía del brazo, sobrepasándose conmigo, por lo que tuvo que interponerse, sacándome de la discoteca y llevándome a mi casa. También me dijo que al ver el sujeto que nos íbamos de la zona súper vip, lo amenazó diciéndole que lo sacaría de la discoteca”, leyó entre líneas el presentador Rodrigo González.

Tras despertarse a las 4 de la tarde del día que ocurrieron los hechos, Macarena Vélez se enteró del polémico video que circulaba por redes sociales.