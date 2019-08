Bradley Cooper, Jeremy Renner o el ingeniero de sonido ¿Con quién sale Lady Gaga? [FOTOS]

A finales de julio la revista People difundió imágenes de la cantante Lady Gaga, besando al ingeniero de sonido, Dan Horton, durante un almuerzo en el restaurante Granville en Studio City, California.

A razón de ello National Enquirer citó una fuente cercana a la intérprete de Bad Romance que sugería que detrás de la artista había varios pretendientes.

"Ella está jugando en el campo y tiene algunos buenos hombres sobre la marcha […] Después de tantas relaciones fallidas, está feliz de estar dando vueltas".

No obstante, la mencionada fuente también habló sobre la relación que habría mantenido Lady Gaga con su coprotagonista en “A Star Is Born”: “Ella adora a Bradley, él no puede equivocarse”.

PUEDES VER: Bradley Cooper es captado en comprometedora situación con Oprah Winfrey en Italia

Asimismo, sobre el actor de “Avengers: Endgame”, Jeremy Renner la fuente de National Enquirer sugirió que se trataría de un “amigo con beneficios”.

"Es un querido amigo y se divierten, pero no hay condiciones". ¡Ella no hace nada exclusivo con nadie!”.

Con respecto a todo esto, el portal Gossip Cop –dedicado a desmentir los rumores en Hollywood- declaró solo la historia de Lady Gaga con Dan Horton, es cierta.

Gossip Cop asegura que los representantes de todos los involucrados (Lady Gaga, Bradley Cooper y Jeremy Renner) han negado que exista alguna relación sentimental entre ellos.

Sobre National Enquirer, el portal Gossip Cop duda sobre la veracidad de su información recordando que, en marzo, la publicación aseguró en “exclusiva” tener información de que Irina Shayk obligó a Bradley Cooper a elegir entre ella o Lady Gaga, haciendo que el actor optara por esta última. Sin embargo, la relación entre ellos nunca se concretó.