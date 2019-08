Kina Malpartida destaca en prestigiosa academia tras dejar “EEG”

Kina Malpartida, quien en 2009 se convirtiera en campeona mundial de boxeo femenina en la categoría superpluma y tras defender su título siete veces, decidió probar algo diferente en televisión y fue así que llegó al reality “Esto es Guerra”, donde logró convertirse en una de las “mejores guerreras”.

Actualmente, lejos de las pantallas de la televisión, la deportista de 39 años comparte con sus admiradores de Instagram diversos videos de sus ensayos en la escuela de baile “Millenium Dance Complex”, ubicado en Los Ángeles, California. Se conoce que en este centro de talentos se preparan los bailarines de grandes estrellas como Demi Lovato, Usher o Britney Spears.

Dicha institución se dedica, con más ahínco, al género urbano como el ‘hip hop’ o ‘street dance’, pero también enseña ballet o danza contemporánea.

A finales de 2013, Kina Malpartida se desligó del boxeo. En declaraciones, reconoció que pese a las preseas obtenidas, el box nunca le lleno de felicidad.

“La vida del boxeador no es bonita, es como estar en una guerra, es como estar en la guerra de Iraq. Y yo ya no quiero eso para mí (...) Ya no quiere aguantar más golpes ni alejarme del Perú, quiero una mejor vida”, manifestó la peruana sobre el deporte de contacto que le marcó un antes y un después en su vida.

Antes de ir a Estados Unidos en busca de un prometedor porvenir, Kina Malpartida visitó las instalaciones de ‘Siembra Perú’, institución que promueve espacios deportivos y culturales en beneficio de los niños de diferentes zonas de nuestro Perú.

