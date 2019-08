Padre de Kate de Castillo habla sobre nuevo pretendiente de su hija, el ex de Belinda

El cirujano Ben Talei, expareja de Belinda, fue brevemente vinculado a Sheyla Rojas, pero pronto se supo que su verdadero interés amoroso es la actriz Kate del Castillo, pero que esta le habría dicho que no en reiteradas ocasiones. Ante esto, el padre de la popular ‘Reina del Sur’, el reconocido actor Erick del Castillo ha opinado respecto a la situación sentimental de su hija.

Y es que el padre de Kate del Castillo ha asegurado no saber nada sobre Ben Talei cuando los medios de comunicación le preguntan sobre los acercamientos de este con su hija; sin embargo, comenta que: “Ha tenido varios pretendientes. Ha tenido varios moscarrones alrededor”.

Y esta última declaración va en consonancia con un extenso informe que la reconocida revista mexicana de espectáculos TV Notas habría publicado sobre Ben Talei, amparándose en una fuente cercana al cirujano que, entre otras cosas se asegura que está detrás de la fama de Kate del Castillo, al punto de llevar mariachis, pero sin ningún éxito.

Pero como todo padre, Erick del Castillo espera que Kate sepa diferenciar a los aprovechadores de los potenciales buenos hombres que podrían formar parte de su vida sentimental: “Yo quiero que, ojalá, mi hija se casara y formara una familia. Fabricara su familia y no nada más puro trabajo… Me permití darle ese pequeño consejo”.

Sheyla Rojas, Ben Talei y Kate del Castillo

En la mencionada publicación de TV Notas aparece el nombre de Sheyla Rojas, asegurando que la peruana es el “plan B” del cirujano en caso no lograse a darse el romance que Ben Talei espera tener con Kate del Castillo.

Así lo explica la fuente citada por el mencionado medio quien calificó a Ben Talei como un sujeto “hambriento de fama”: “Él tiene su plan B pues al mismo tiempo ‘le tira la onda’ a una peruana de nombre Sheyla Rojas, quien tiene 31 años”.

Sin embargo, no contento con esto la misma fuente reveló como se conoció Sheyla Rojas con el ex de Belinda: “Por amigos en común. Ella quería hacerse un arreglito y viajó hasta Los Ángeles, y fue ahí cuando se empezó a dar el flechazo entre ellos. Pero también es listo mi amigo, porque a ella la tiene como en perfil bajo, prefiere que lo relacionen con Kate (del Castillo), pues aunque Sheyla es muy popular, no hay comparación entre ella y la actriz”.