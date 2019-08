Josimar hace delicada acusación contra la madre de su segundo hijo [VIDEO]

Josimar Fidel sigue en el ojo de la tormenta tras las fuertes acusaciones que realizaron sus exparejas: Gianella Ydoña y Andrea García, quienes también indicaron que el salsero estaba saliendo con su bailarina menor de edad, de iniciales A.Z.

En una reciente entrevista exclusiva para “Día D”, el salsero rompió su silencio y se defendió con todo de las denuncias que realizaron las madres de sus hijos.

“Yo puedo tener muchos errores, pero que me digan que soy un golpeador de mujeres (...) No soy un golpeador de mujeres, yo tengo una hija. Este es un tema que ha venido de atrás, esto es un chantaje”, manifestó el líder de “Josimar y su Yambú”.

El salsero asegura que la madre de su segundo hijo, Andrea García, sale a denunciarlo cada vez que ella necesita dinero, en pocas palabras, él adujo que su expareja lo chantajea.

“Cada vez que ella sale a decir algo es porque necesita ’algo'. Yo soy artista, soy cantante y que me conozcan por mi canto, no por un escándalo y menos aún por mi hijo. Salió porque yo le debía un dinero, si ese es el problema toma los 36 mil soles”, señaló Josimar Fidel al programa “Día D”.

En ese contexto, el intérprete de “La mejor de todas” aseguró que han sido varias ocasiones en las que su expareja le ha pedido dinero en modo de chantaje.

“Pasó otro momento: ‘que sí, que él me está haciendo maltrato psicológico a mí hijo, que necesito 12 mil soles por mandato de un juez’. ¿12 mil soles más? Toma los 12 mil soles”, argumentó.

De acuerdo con el informe, Josimar sostiene que todo se habría originado por un régimen de visita que tiene con su segundo hijo, producto del amor que tuvo con Andrea García.

De otro lado, el cantante afirma que su aún esposa también lo tiene contra las cuerdas y que realiza falsas acusaciones en su contra, debido a un problema legal que tienen.

"Cuando Gianella salió en el programa de la señora Magaly. ‘Dile a tu tío que vaya me saque la demanda o si no yo voy a salir a hablar en el programa de Magaly (...) Ya es muy tarde, yo ya estoy hablando con Magaly’, me dijo. Que si yo no le saco la demanda, ella siempre me va a tener así, es un chantaje. Ahora dice que no he ido a la actuación por el ‘Día del Padre’, o sea, tengo que trabajar. Hace una semana que no he visto a mi hijo”, acotó.

Finalmente, el salsero aseguró que Andrea García lo manipula con denunciarlo cada vez que ella necesita dinero, pese a que cumple con las obligaciones de su hijo.