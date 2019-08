¿Jamie Foxx engañó a Katie Holmes? Actor es captado con joven mujer en night club

Uno de los romances más famosos habría llegado a su fin. La prensa internacional ha sorprendido con el anuncio de la posible separación de la actriz Katie Holmes y Jamie Foxx, quienes tienen más de 5 años juntos desde que ella se divorció del actor Tom Cruise, el padre de su única hija.

El portal Hollywood To You mostró un video en el que se puede ver al actor Jamie Foxx saliendo de un club nocturno acompañado de una bella joven, con quien se le había visto en anteriores ocasiones cuando no estaba cerca Katie Holmes.

Sobre la separación de Jamie Foxx y Katie Holmes se conoce información inexacta, ya que ellos han tenido su romance en total privacidad y lejos de los medios de comunicación, por lo que se sigue especulando cuando habría sido la fecha del fin de su amor.

La joven que acompaña a Jamie Foxx en sus salidas nocturnas lleva el nombre de Sela Vave, una aspirante a cantante y actriz, que estaría trabajando junto a la estrella de Hollywood. En su cuenta personal de Instagram podemos ver muchas fotos de ellos juntos disfrutando de eventos y reuniones con amigos. A estas celebraciones no asistió Katie Holmes, ya que no aparece en ninguna imagen.

El actor de Hollywood se encontraba en un conocido club nocturno de nombre Bootsy Bellows. Pese a que intentó ocultarse de las cámaras, ellos no lograron escapar de los paparazzis, quienes registraron su encuentro.

Mientras Jamie Foxx se divertía en Los Ángeles, los paparazzis captaron a Katie Holmes paseando sola por New York. De confirmarse la supuesta infidelidad, la relación de los actores llegaría a su fin luego de 7 años.

¿Cuándo iniciaron su romance Jamie Foxx y Katie Holmes?

Jamie Foxx y Katie Holmes comenzaron su romance en el año 2012, tiempo en el que ella se divorció oficialmente del actor Tom Cruise, su expareja y padre de su única hija, Suri.

Desde esa fecha han permanecido juntos, apareciendo eventualmente juntos en las alfombras rojas. Ellos han cuidado mucho la relación, evitando exponerla ante la prensa.