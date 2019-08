He-Man regresa a la pantalla de Netflix

He- Man volverá a la pantalla a través de la plataforma Netflix, que tras el éxito de She-Ra,( que ya tiene tres temporadas al aire), anunció una nueva producción basada en el clásico de los ochenta bajo la dirección de Kevin Smith.

La serie se titulará Masters of the Universe: Revelation y narrará la batalla final entre He- Man y Skeletor, después de que este episodio quedara inconcluso en la historia original que se vio por televisión.

PUEDES VER He-Man y Skeletor bailan en comercial de supermercado, fans del anime están consternados (VIDEO)

“Estoy eternia-mente agradecido a Mattel Tv y Netflix por confiarse los secretos de Grayskull y de todo su universo”, dijo Smith durante la Power-Con 2019.

“En la serie retomaremos la historia, justo donde la serie de televisión lo dejó para relatar un cuento épico que podría suponer el final de la batalla entre He-Man y Skeletor”, adelantó el director.