Dorita Orbegoso cree que abrazo de Tilsa Lozano en “Reinas del show” no fue sincero

Dorita Orbegoso habló del insólito momento que protagonizó junto a Tilsa Lozano en la final de “Reinas del show”, donde ambas se fundieron en un emotivo abrazo.

La bailarina dijo que se mostró sorprendida cuando la ‘exvengadora’ quiso abrazarla tras ver su presentación con el tema “Frozen”. “No (somos amigas) a mí me sorprendió que me pidiera el abrazo, no tenía otra opción que acercarme", comentó.

De acuerdo a las declaraciones de Dorita Orbegoso, el gesto de Tilsa Lozano no fue sincero, ya que fuera de cámaras nunca cruzaron palabras. “No (lo siento sincero), porque no se debería haber hecho en cámaras, no era el momento, no en la final”, aseveró.

"Hubiese sido sincero, sino hubiese sido en cámaras. Nos hemos cruzado varias veces en camerinos y nunca hemos conversado”, añadió la bailarina.

Por otro lado, Dorita Orbegoso se refirió a las declaraciones de Tilsa Lozano sobre su presentación. Según comentó, la exconductora del programa “En Exclusiva” derramó lágrimas porque es una fan suya y no porque haya recordado a su familia. “Lo que pasa es que es mi fan, ella dice que lloró por su familia, pero en verdad lo hizo por mi baile, tiene que reconocerlo”, mencionó la bailarina entre risas.

Tilsa Lozano sorprende a Dorita Orbegoso con emotivo mensaje

Luego de que Dorita Orbegoso ofreciera una destacada presentación en la final de “Reinas del show”, Tilsa Lozano decidió felicitarla con unas conmovedoras palabras.

“Quiero felicitarte (...) Ahora que eres mamá has madurado y te has dado cuenta qué son las cosas importantes de la vida, porque solamente cuando una mujer se convierte en madre hay ciertas cosas que entiende. La maternidad saca la mejor versión, eso no quita que las mujeres que no tienen hijos no lo sean”, expresó ‘Tili’.

Luego de ello, le pidió a Dorita Orbegoso que se acercara a la mesa del jurado y le dio un abrazo.