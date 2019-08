Actriz de ‘Betty, la fea’, confiesa que no tiene intimidad desde hace años [VIDEO]

La actriz Marcela Posada, quien interpretó a ‘la Jirafa’, personaje perteneciente al “Cuartel de las feas” en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’; causó sorpresa al revelar que no mantiene una vida sexual activa desde hace 10 años.

En declaraciones al programa “La Movida”, la actriz de 48 años, dijo que no mantiene ninguna relación de pareja desde hace años.

“Llevo 10 años sola, pero 10 años sola sin novio, sin tinieblo, sin citas, sin nada (…) yo no tengo vida sexual”, expresó.

Asimismo, la actriz Marcela Posada dijo que esta forma de vida –en asexualidad total- está relacionada con el amor propio.

“Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero. Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja y vida sexual. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, dijo.

Aunque la actriz no explicó por qué decidió prescindir del sexo en su vida, esto podría deberse a sus malas experiencias pasadas.

En una entrevista al programa radial “La FM”, Marcela Posada reveló que el directo Alí Humar intentó hacer que se desnude durante un casting.

"Me dice: 'mira, yo tengo unos videos con los que tú te puedes inspirar y unos juguetes sexuales; empiezas a jugar con eso, a insinuarte a ver si de pronto yo me excito' (...) yo le dije que eso yo no lo hago, no es correcto, esto no lo hago ni en mi vida privada (...) entonces me dice que es ahí donde voy a demostrar qué tan buena actriz soy", este hecho habría ocurrido cuando la actriz tenía 24 años.

Años después, Marcela Posada descubrió que su prometido con el que tenía cinco años de relación, había estado manteniendo relaciones con 8 mujeres.

“Yo juraba que era una persona buena, que era honesta, un buen ser humano. Nos íbamos a casar en mayo y pasó un evento desafortunado. Un 31 de diciembre que no estaba conmigo él estaba con la novia que tenía en Pereira. Acá en Bogotá comencé a ver una, dos, tres y éramos finalmente ocho novias las que él tenía”, declaró en una entrevista anterior a “La Movida”.

Aun así, la experiencia más traumática para la actriz resultó ser cuando fue abusada sexualmente por un torero con el que salía cuando era jovencita.

“Yo quería mi virginidad, pero ese tipo me violó”, aseguró en el programa ‘Se dice de mí’ del canal Caracol, en mayo del 2018.