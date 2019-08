Productor Sergio George compara a Yahaira Plasencia con Britney Spears

Yahaira Plasencia, quien en las últimas semanas ha sido blanco de críticas, se encuentra disfrutando del estreno de su más reciente video “Y le dije no”.

Por motivo del lanzamiento, la salsera está atendido a los medios junto al conocido productor Sergio George, quien solo tiene palabras de elogios para la expareja de Jefferson Farfán.

“Ella tiene muchos fans y mucha gente que la odia, pero más importante es su talento y sensualidad. Lo que me atrajo de ella fue su disciplina y sus ganas de trabajar”, señaló Sergio George para Reporte Semanal.

El estadounidense señaló que Yahaira Plasencia es una cantante que puede interpretar cualquier género. Además, la comparó con Britney Spears.

“Es una artista que puede cantar lo que sea; reggaetón, música mexicana. Hoy tú tienes que hacer un poco todo porque el público de ahora escucha de todo (...) Yo creo que es Britney Spears”, agregó.

Asimismo, George le pidió a Yahaira Plasencia que tenga los pies sobre la tierra e ignore los comentarios negativos.

Cabe mencionar que en una anterior entrevista con Radiomar, el productor ya había mencionado la similitud entre la ‘Princesa del pop’ y la salsera. "Me pusiste a pensar cuando me preguntaste eso (con qué famoso comparaba a la salsera) y yo voy a decir un nombre que la gente va a pensar: este tipo está loco. Britney Spears”.

Yahaira Plasencia y Jennifer Lopez

Yahaira Plasencia contó que sus inicios en el medio artístico es parecido al de Jennifer Lopez.

“En realidad yo empecé bailando. La misma historia de Jennifer Lopez, ella empezó como bailarina (...) Luego a mi se me da la oportunidad de cantar en una orquesta de salsa (...) Siento que me faltan algunas cosas y por eso me estoy preparando”, explicó para Reporte Semanal.

¿Quién es Sergio George?

Sergio George es un respetado productor musical neoyorquino que ha trabajado con grandes artistas de la talla de Celia Cruz, Thalía, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Maluma y Tito Nieves.