Yahaira Plasencia confirma que sí está enamorada tras presunta reconciliación con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia se presentó en “El artista del año”, allí confirmó que se encuentra enamorada pese a los rumores de una reconciliación con Jefferson Farfán.

La cantante de salsa habló sobre su nuevo tema 'Y le dije no’ y cómo enfrenta las críticas en las redes tras su cambio de imagen en la industria musical.

PUEDES VER Michelle Alexander entre las cuatro mujeres del jurado de Gisela Valcárcel

"No los escucho, imagínate si estuviera pendiente de la gente habla o piensa de mí, estuviera en mi cama. Jennifer Lopez se ha casado como veinte veces, yo no me fijo en la vida privada de las personas. ", expresó Yahaira Plasencia sobre la lluvia de ataques que ha recibido.

Pero ante las especulaciones de un romance con el futbolista Jefferson Farfán, Gisela Valcárcel le preguntó: ¿Estás enamorada? A lo que Plasencia respondió: “Sí”

Luego agregó que se trataría de su carrera musical. "De mi música y mi carrera, estoy enamorada de las oscuras de noches de mis eventos", dijo entre risas.

Gisela Valcárcel atinó a decir “¿Y le dije no?, pero entre usted y yo sabemos que le dijo sí”. La cantante de salsa presentó su nuevo tema que está liderando la lista de tendencias en YouTube.