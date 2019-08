Renato Cisneros: “Ya no busco novia, ya estoy retirado de las canchas”

Renato Cisneros, quien buscaba la manera de conquistar chicas en un bar, dejó en el pasado al muchacho del blog “Busco Novia”, espacio en el que hizo aflorar distintas emociones entre sus lectores. Ahora reparte su tiempo entre el periodismo, la escritura, su esposa y los pañales.

En una reciente entrevista para Trome, el periodista aseguró que no es un escritor tradicional que utiliza la conocida bebida (café) al momento de dar rienda suelta a su imaginación. “Para mí un té. Yo traiciono un poco la imagen del escritor que fuma y bebe café”.

“Tiene que ver con la personalidad de cada escritor. De hecho, Vargas Llosa es el modelo opuesto. Él ha confesado que nunca ha tenido una vida licenciosa o desordenada. (Alfredo) Bryce está en el otro lado, más asociado con el alcohol, (Ramón) Ribeyro con el cigarro. Me parece que está bien tomar algo de cada uno, pero no fumo ni tomo café. Todo lo concentro en el modelo de Bryce, ja ja ja”, manifestó el escritor respecto al estilo de vida que lleva.

En ese contexto, el periodista aseguró que escribir bajo efectos del alcohol no es una metodología de trabajo.

“Es un desinhibidor, puede que se te ocurran algunas cosas. Prefiero escribir por las mañanas lo más lúcido posible. No me han pasado que bajo efectos del alcohol haya escrito una frase y que en la mañana siguiente me haya conmovido. No lo consideraría parte de una metodología de trabajo”, expresó.

De otro lado, Renato Cisneros manifestó que la vida de papá le ha cambiado por completo y contó un hecho anecdótico que sucedió bajo el cuidado de su niña.

“Me ha pasado alguna vez. Como mi esposa es médico y hace guardia, yo me quedo a cargo de la niña y ya saben en la radio que si de pronto desaparezco, es porque mi hija se ha despertado. Una vez estaba entrevistando a un congresista y lo dejé hablando solo, porque comenzó a llorar la bebé y me fui corriendo a atenderla”, argumentó el periodista.

En otro momento, Renato Cisneros indicó que extraña, de alguna forma, su soltería. Además, externalizó que le cansó buscar pareja a los 40 años.

“Quizá extraño el hecho de pasar más tiempo conmigo mismo, pero no llega a ser una nostalgia real. Sí, cansa. Llega un momento en que uno quiere estar tranquilo. No hacerse tantas ‘paltas’. Termina siendo un poco patético insistir en ese estilo de vida que ya no tiene mucho sentido seguir ejerciendo. Ya viví esa etapa en la que iba de viejo a las discotecas y solamente te reconocía el barman o el guachimán”, narró.

“Precisamente escribo y hago un programa de televisión para no tener que hablar de mí. Ya estoy retirado de las canchas”, respondió el escritor al ser consultado si se presenta con etiquetas en cada reunión.

Renato Cisneros, uno de los solteros más deseados en su momento, se casó, se convirtió en padre y expuso todas sus dudas, temores y problemas en su último libro “Algún día te mostraré el desierto”.

Renato Cisneros llevará “Busco novia” a la pantalla grande

El periodista Renato Cisneros no tiene en claro si el filme de su libro estará en el cine o en la plataforma Netflix. Indicó que durante muchos años decía “no quiero saber nada con ese blog”, pero le debe varias cosas.

“Sobre todo una relación con lectores que han envejecido conmigo, han engordado, tenidos hijos y cuya vida ha ido paralelamente a la mía”, manifestó.