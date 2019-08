Mónica Cabrejos: su ingreso en “Al sexto día”generó cientos de críticas a los productores

Tras el retiro de Olenka Zimmermann del programa “Al sexto día”, diversos usuarios de redes sociales se han mostrado en contra de los productores por poner como nueva imagen de conducción a Mónica Cabrejos.

“'Al sexto día’ cerró una etapa con ella ¡Gracias Olenka Zimmermann! Ahora se inicia otra con Mónica Cabrejos”, escribieron en redes sociales de dicha emisión de Panamericana.

Ante este post, diversos usuarios de Facebook no tardaron en pronunciarse con distintos comentarios que dejaron en claro que la decisión de retirar a Olenka Zimmermann de las filas de “Al sexto día” no ha sido la correcta.

“Olenka es el sello de ‘Al sexto día’! Ayer vi el debut de Mónica y no pasa nada (...) Más disforzada la muchacha. Que regrese Olenka, ¡el pueblo la aclama!”, “Pienso igual que todos, Olenka tenía un carisma, una sensualidad marcada, un toque de intelectualidad y un gusto por el rock. Se veía más atractivo el programa, pero en todos los 8 años hubieron muchos cambios de reporteros, algunos eran muy buenos y dejaron el programa. Aún así, Olenka le daba vida al programa, tanto que me acostumbré y ahora no sé con Mónica Cabrejos”, “Creo que los sábados por la noche no serán los mismos, ‘Al sexto día’ con la conducción de Olenka era bravazo”, se aprecian algunos textos en Facebook.

Dicha publicación generó diversas reacciones y más de cien comentarios de toda índole. Cuatro publicaciones dedicadas a agradecer a Olenka Zimmermann fueron plasmados en redes sociales, desde el pasado 15 de agosto.

Olenka Zimmermann abrirá su cuenta en YouTube

Luego que se conociera la separación de Olenka Zimmermann de “Al sexto día”, la conductora compartió diversas fotografías de su viaje a las playas del norte, y a una de las instantáneas la acompañó con el siguiente texto: “Próximamente por mi canal de YouTube, ¡síganme los buenos!”.