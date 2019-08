Miley Cyrus y cómo su matrimonio con Liam Hemsworth estuvo destinado al fracaso

La ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth tras le infidelidad de la primera con la bloggera Kaitlynn Carter parece ser el punto final de la famosa pareja de Hollywood. Sin embargo, el reciente romance de la intérprete de “Wrecking Ball” ha tenido una impactante evolución desde ser la niña mimada de Disney al personificar a “Hannah Montana” hasta la polémica cantante que nunca deja estar envuelta en escándalos.

Y es que todo el mundo ha quedado sorprendido cuando diversos medios internacionales publicaron imágenes donde se veía a Miley Cyrus no solo acompañada de Kaitlynn Carter, sino también besándose con la bloggera a la cual ya había conocido en julio pasado en Stonehenge, Reino Unido.

Al parecer, ambas habrían conectado y estarían dispuestas a mantener una relación formal, por lo que todo apunta a que la relación con Liam Hemsworth, con quien se casó en diciembre de 2018, estaría en un punto de no retorno. Esto también se vería reflejado en un post en su cuenta de Instagram oficial donde escribiría: “No luches contra la evolución porque nunca ganarás. Como lo alto de la montaña en que estoy, que alguna vez estuvo bajo el agua conectada con África, el cambio es inevitable”, para muchos este es un mensaje conectado con su nueva situación amorosa.

Miley Cyrus revela su sexualidad

Pero, esta no sería la primera vez que Miley Cyrus sería sorprendida con una mujer, de hecho, vale recordar que en 2015 la cantante habló públicamente sobre su sexualidad. Ella lo expresó así a la revista “Elle”: “Soy bien abierta al respecto. Soy pansexual” y agregaría algo que revela cosas que pasaron años después: “Estoy literalmente abierta a cualquier cosa que sea bajo consentimiento y que no involucre a animales ni a menores de edad. Todo lo que sea legal, estoy dispuesta a hacer”.

La evolución de Miley Cyrus

Pero ¿cuál fue la evolución de Miley Cyrus, quien de ser la consentida (y mina de oro) de Disney pasó a personificar a una controversial cantante que, más que por su talento (el cual es innegable) ha impactado por sus constantes escándalos de diversa índole?

En 2008, Cyrus era ya reconocida a nivel mundial por su papel en la serie de Disney de Hannah Montana, pero en dicho entonces ya quería distanciarse de la imagen infantil del popular programa de la cadena televisiva. Una muestra de esta rebeldía llegó cuando con 15 años cuando posó semidesnuda en la portada Vanity Fair, su primera gran polémica dada su corta edad.

Cuando Miley Cyrus ya comenzaba su carrera en el mundo de la música pop, hizo una presentación bailando sobre un tubo en medio de una premiación enfocada hacia los adolescentes, época que estuvo acompañada de una serie de fotos sensuales que causaron mucho revuelo entre la prensa de espectáculos de los Estados Unidos.

Cuando fue consultada por las constantes críticas por su comportamiento cada vez más distante de la imagen proyectada en su época con Hannah Montana, Miley Cyrus expresaría “lo siento, pero no soy perfecta… nunca robé un collar o manejé ebria” en clara referencia a la también polémica Lindsay Lohan. Esta nueva actitud la explicó así: “Yo después que cumplí 18 años porque se sentía ridículo (en relación a seguir interpretando el papel de Hannah Montana). En el momento en que tuve relaciones sexuales, sentí como si no pudiera ponerme la peluca nuevamente. Se puso raro. Se sentía como… que ya había crecido… no soy una mascota de Disney. Soy una persona”.

Miley Cyrus y su relación con Liam Hemsworth

Miley Cyrus conoció a Liam Hemsworth en 2009 durante la filmación de “The Last Song”, cuando ambos eran adolescentes. En 2012, Miley Cyrus ya se estaba labrando su imagen como chica rebelde, como envuelta en una serie de polémicas, pero se comprometería con el hermano del actor de “The Avengers”. La cantante se notaba muy enamorada, llegando a declarar: “Estoy contenta de estar comprometida y estoy deseosa de tener una vida de felicidad con Liam”.

Sin embargo, el compromiso no duraría mucho pues en 2013 terminaron la relación.

En ese ínterin, a Liam Hemsworth se le vio al lado de la actriz mexicana Eiza González, en tanto que Miley Cyrus con Patrick Schwarzenegger y con la modelo Stella Maxwell. En dicho periodo, la cantante haría confesiones sobre su pansexualidad, así como su gusto por las personas del mismo sexo: “Mi primera relación en mi vida fue con una chica. Crecí en una familia muy religiosa del sur. Una vez que entendí mi género, el cual no fue asignado, entonces comprendí más mi sexualidad. Fue como ‘oh, es por eso que no me siento ni hetero ni gay’ ¡Es porque no lo soy!”

Miley Cyrus y su matrimonio con Liam Hemsworth

Pero a pesar de haberse casado con Liam Hemsworth en diciembre de 2018, las polémicas declaraciones de Miley Cyrus no cambiaron mucho y pronto afirmaría cosas como: “La gente se enamora de la gente, no del género. De lo que estoy enamorada existe casi a un nivel espiritual. No tiene nada que ver con la sexualidad. Las relaciones en una nueva generación no creo que tengan mucho que ver con la sexualidad o del género. El sexo es en realidad una parte pequeña, y el género es una parte muy pequeña, casi irrelevante de las relaciones”.

O esta otra que vista en retrospectiva parece casi premonitoria: “Estoy en una relación hetero, pero todavía estoy muy atraída sexualmente por las mujeres”, el resto es historia conocida.

Algunos creen que las imágenes de ambos, a poco menos de un mes del escándalo de infidelidad, donde se ve a la pareja caminando distanciados, sin mirarse, sin hablarse, es una prueba que su relación ya estaba desgastada tras solo ocho meses de haberse casado.