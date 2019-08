Hermana de Milena Zárate luce “irreconocible” tras radical cambio de look

Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, fue el centro de atención en la red social Instagram. Esta vez, la colombiana, quien fue vinculada con su excuñado Edwin Sierra, celebró sus 26 años con radical cambio de apariencia.

La joven bailarina publicó una instantánea con un tierno mensaje de reflexión en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó en claro que los años le han cambiado y ha aprendido de la vida, sobre todo por la llegada de sus hijos.

“¡Gracias Dios mío! Hoy, hace 26 años, vine al mundo a descubrir que no era fácil, pero tampoco imposible. Me regalaste dos personitas que son lo mejor de mi vida, mis hijos. Gracias por enseñarme a ser mamá , y que a pesar de las adversidades de la vida, puede lograr llegar a la meta. Dios bendiga a todos ustedes, los que me desearon el bien y los que me desearon el mal también, porque me enseñaron hacer más fuerte. ¡Los quiero!”, se lee el mensaje que Greissy Ortega dejó en su reciente publicación.

La hermana de Milena Zárate lució su cabello rubio, del mismo tono de la modelo Sheyla Rojas. La colombiana que cumple 26 años lo celebró con un renovado cambio de look y aprovechó el impacto de las redes sociales para reflexionar sobre sus vivencias.

Milena Zárate y su pasado con Greissy Ortega

Milena Zárate se presentó en una pasada emisión de “El valor de la verdad”, donde habló sobre el presunto romance entre su hermana Greissy Ortega y su expareja Edwin Sierra en el 2014. Del mismo modo, la joven bailarina admitió que fue víctima de abuso sexual por parte del actor cómico.

Como se sabe, la joven de 26 años aseguró que quedó embarazada de Edwsin Sierra en el programa “Tengo algo que decirte”, que conduce Lady Guillén.