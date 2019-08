Ku Hye Sun y Ahn Jae Hyun: ¿Qué hay detrás de su divorcio? [FOTOS]

Un terremoto mediático desató las publicaciones en Instagram, de la actriz Ku Hye Sun anunciando la intención de su esposo Ahn Jae Hyun de separarse de ella.

Asimismo, la protagonista del dorama “Angel eyes” advirtió de publicaciones falsas que intentarían ocultar la verdad detrás de su separación.

Para apoyar sus palabras Ku Hye Sun publicó unas capturas de pantalla de las conversaciones que mantuvo con Ahn Jae Hyun, recriminándole que no hablará con su madre sobre la separación. Sin embargo, esas publicaciones fueron eliminadas a las pocas horas.

Luego de ello, la actriz de 32 años volvió a realizar otra publicación en Instagram, explicando que se apresuró a subir las capturas antes de se emitiera una declaración oficial. Según dijo, su intención es “proteger a su familia”

La imagen de esta publicación es otro mensaje a Ahn Jae Hyun. En ella la actriz señala que “no cree correcto que la agencia maneje su divorcio”, por temor a quedarse sin trabajo.

Esta publicación también fue borrada a las pocas horas.

PUEDES VER: Song Joong Ki atraviesa duro momento por su divorcio con Song Hye Kyo

HB Entertainment se pronuncia sobre el divorcio de Ku Hye Sun y Ahn Jae Hyun

La agencia que representa a ambos actores coreanos emitió una declaración oficial revelando que la intención de divorcio no es reciente, Ku Hye Sun y Ahn Jae Hyun lo venían discutiendo desde hace meses.

Asimismo, HB Entertainment hizo notar su sorpresa por la iniciativa de la actriz de informar que ella no deseaba divorciarse, haciéndolo ver como una decisión tomada solo por Ahn Jae Hyun.

Para apoyar esto, HB Entertainment compartió el borrador que la actriz habría redactado para distribuir ante la prensa cuando se hiciera oficial la noticia de su separación.

En aquel documento la actriz coreana explica que ambos desean “terminar las cosas en términos más felices antes de que esa distancia se amplíe”.

Asimismo, sobre la situación laboral de Ku Hye Sun con HB Entertainment, y la ausencia de su perfil en su web, la agencia respondió:

“Los informes que dicen que hemos rescindido nuestro contrato exclusivo con Ku Hye Sun no son ciertos. Nuestro contrato está intacto. No hemos borrado su foto de perfil, y su perfil en los sitios del portal permanece […] Hace más de un año que actualizamos nuestro sitio web oficial y parece que su perfil aún no se ha actualizado.