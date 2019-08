Kim Kardashian acepta que su fama se la debe a Paris Hilton

A inicios del 2000, Kim Kardashian y Paris Hilton eran amigas inseparables, pero, en ese momento, sus niveles de fama la diferenciaban.

La bisnieta de Conrad Hilton era una de las celebridades más cotizadas del momento y tenía la posibilidad de tener todos los lujos que se le apetecían. Mientras que la esposa de Kanye West se ganaba la vida como la asistente personal de la heredera.

No obstante y gracias a su estrecha amistad con su jefa, Kim Kardashian fue ganando fama y eso la motivó a seguir su propio camino. Años después, la hermana de Kylie Jenner se convirtió en la mujer más solicitada, dejando en el olvido a Paris Hilton.

Como se sabe, Kim se volvió mediática cuando salió a la luz un video sexual de ella con su pareja de ese entonces. En vez de deprimirse y encerrarse, la socialité aprovechó toda la atención puesta en ella para hacerse poderosa. Fue ahí que le llegó a su familia la oportunidad de grabar “Keeping up with the Kardashians”, uno de los realities más vistos en Estados Unidos.

Con vidas hechas y rumores de una supuesta enemistad, que fueron desmentidas por Kim y Paris, la empresaria de 38 años reconoció que su fama se la debe a la Dj.

En un adelanto del famoso reality, que se estrena a principios de septiembre, Kim Kardashian se sinceró con Khloé sobre la importancia de Paris dentro de su vida.

Kim le dijo a su hermana que estaba muy cansada, pero debía trabajar en el video de Hilton, “Best Friend’s Ass”.

“Haría cualquier cosa. Ella literalmente me dio una carrera y lo reconozco absolutamente", reconoció.

¿Cómo se hizo conocida Paris Hilton?

Paris Hilton ganó notoriedad, muy aparte de pertenecer a importante familia de Estados Unidos, por la serie de televisión “The simple life”, donde compartió roles junto a Nicole Richie. No obstante, ella acaparó portadas cuando en el 2003 se filtró un video sexual suyo con su novio, de aquella vez, Rick Salomon.

Dicha cinta fue grabada en 2001, pero fue lanzada a solo una semana antes de estreno del realiy.