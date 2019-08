Josimar Fidel rompe en llanto tras fuertes acusaciones de su expareja [VIDEO]

Josimar Fidel asegura que vive un calvario tras ser acusado de entablar una relación con su bailarina menor de edad. Además, su aún esposa Gianella Ydoña y su expareja Andrea García salieron a las pantallas de televisión a realizar diversas acusaciones en su contra, por lo que el salsero decidió romper su silencio en “Día D”.

Con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Josimar confesó que no puede estar tranquilo ni en paz por todos los problemas en los que se ha visto involucrado estas últimas semanas, sobre todo por ser vinculado con una menor de edad, a quien se le vio en su reciente cumpleaños del salsero.

“No me importa si soy artista, cantante o soy famoso, no me importa. Si salgo a hablar y me siento, con la vergüenza de sentarme acá, es por mi hijo, nada más”, se le oye decir a Josimar Fidel en la promoción del programa “Día D” de ATV.

Luego que se le relacionara con la bailarina de 17 años con iniciales A.Z, el líder de “Josimar y su Yambú” manifestó que el respeta a la integrante de su orquesta, así como a los progenitores de la menor.

Tiempo antes, a través del programa de Gisela Valcárcel, Josimar Fidel negó que tenga algo sentimental con su bailarina, y que el día que inicie una relación con una nueva mujer, será él quien lo haga saber a través de un comunicado oficial. También indicó que no entiende cuál es el afán de haber tocado el tema en los diversos medios de espectáculos.

En otro momento, el salsero aseveró que jamás hablaría mal de las madres de sus hijos, porque les tiene cariño y aprecio por lo que significaron en su vida.

Josimar Fidel aseguró que todo el problema mediático que se ha emprendido en su contra han hecho mucho daño a sus hijos mayores, por eso espera pronto que llegue la calma a su vida.