George Forsyth tras separarse de Vanessa Terkes: “Me hubiese casado con bienes separados”

George Forsyth habló sobre la polémica separación que tuvo con la actriz Vanessa Terkes, luego que indicara que la denuncia por violencia familiar que le interpuso su aún esposa se archivó.

En una reciente entrevista para un medio local, el aún esposo de Vanessa Terkes aseguró que nunca se casó con la intérprete peruana por estrategia política y que jamás imaginó que su matrimonio concluyera de esa manera, porque no vio ese escenario en su hogar.

“Es uno de los golpes más duros que he vivido, porque uno no se casa pensando en que se va a separar. Mis padres nunca se han separado y esa es la figura que yo tengo. La familia para mí es lo más importante”, sostuvo George Forsyth.

Del mismo modo, aseguró que su labor como burgomaestre de La Victoria le ayudó a superar la ruptura con la actriz.

“Es un golpe duro, pero gracias a mi carrera, a la vida, me han enseñado a afrontar problemas; de lo contrario, no podría hacer nada en La Victoria si no tuviera el coraje. Así que hay que mantenerse en pie”, acotó.

En otro momento, al ser consultado por si se casó con la actriz para asegurar su victoria en las elecciones municipales, debido a que su matrimonio solo duró 8 meses, y las especulaciones giraron entorno a su pronta separación, el burgomaestre victoriano aseguró que todo lo hizo por amor.

“No me hubiese casado por religioso si hubiese sido simplemente una estrategia política. No me hubiese casado el cardenal. Me hubiese casado con bienes separados. Lo primero, si no es por amor, bienes separados, y acá nunca hubo ni siquiera esa figura”, manifestó el aún esposo de Vanessa Terkes.

Vanessa Terkes habla de su nueva faceta tras culminar con George Forsyth

La actriz Vanessa Terkes se encuentra enfrascada en su desarrollo profesional y aflorando su lado filantrópico, dedicándose por completo a la ayuda humanitaria en la asociación sin fines de lucro llamado “Corazón terko”.