Rosángela Espinoza a Tula Rodríguez: “ ¿Es más talentosa? Pues no sé cuál es su talento” [VIDEO]

La modelo Rosángela Espinoza no se quedó callada y le dijo de todo a su compañera Tula Rodríguez, quien quedó fuera del reality ‘Divas’ de “Esto es Guerra”.

“Tula tiene ciertos comentarios alzaditos, la vez pasada me calló y no le hice nada. No puede tratarme de esa manera, que los aires de diva los tenga con otra persona, pero conmigo ‘chocó’. No soy alguien que se queda callada”, expresó Rosángela Espinoza.

La autodenominada ‘Barbie peruana’ sostuvo que es natural que toda mujer pase por cierta edad donde, inevitablemente, tiene que lidiar con la menopausia.

“Sabemos que es algo natural que tiene que pasar la mujer a partir de los 40 y no he dicho nada de malo. Si es así, que tome hormonas y no se meta conmigo”, aseguró.

“Tula no vive hace tiempo un reality, que es totalmente diferente a conducir un programa. Solo porque tiene más años (en el medio) ¿es más talentoso? Pues no sé cuál es su talento”, manifestó Rosángela Espinoza.

La participante de “Esto es Guerra” indicó que no sabe más de su pasado de Tula Rodríguez, solo conoce su paso por la conducción en televisión y no tiene idea que fue vedette en su época. “No he visto, yo estaba chiquita”.

Dejando de lado el enfrentamiento con Tula Rodríguez, Rosángela Espinoza reveló que quiere casarse con su novio Víctor Hugo, si este se lo propone. “Ya tengo 30 años y no estoy pensando en pasarla bien. Primero el anillo, luego el matrimonio y de ahí el bebito”.

Tula Rodríguez se despide de ‘Divas’

Al ritmo de uno de los géneros que más mueve a los peruanos, Tula Rodríguez dejó todo en la pista de baile, donde estuvo por varias galas dedicando cada una de las puestas en escenas a su hija, esposo Javier Carmona y familiares.