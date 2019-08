Michelle Soifer le responde a Santi Lesmes por burlas sobre su sentencia en “El artista del año”

Luego de dos temporadas, Michelle Soifer regresó como concursante a “El artista del año”, donde cantó y bailó a ritmo de lambada con “Llorando se fue”.

Uno de los detalles que más llamó la atención en la última edición de “El artista del año” fue que Santi Lesmes, quien tiene una fuerte rivalidad con la cantante, no fue presentado como uno de los jurados del programa.

Micheille Soifer se refirió a la ausencia del español, haciendo un comentario burlón sobre este. “Gracias por aceptar mi petición de que el señor Santi Lesmes no esté (en el programa)”, manifestó, mientras Gisela Valcárcel no lograba ocultar un gesto de incomodidad.

A pesar de sus esfuerzos por intentar pasar sin problemas a la siguiente gala, la cantante fue sentenciada por sus propios compañeros.

Este hecho fue motivo de burla para Santi Lesmes, quien realizó peculiares publicaciones a través de sus historias de Instagram.

“Ella creía que sin mi sería más fácil y salió sentenciada la primera gala. Mientras tanto yo...”, escribió el español, junto a una imagen donde se le veía relajándose en una piscina.

Santi Lesmes también compartió un video donde parodiaba la presentación que realizó Michelle Soifer en “El artista del año”. “Lambada estilo Michelle Soifer”, colocó como leyenda junto al clip, en el que aparecía bailando dentro de la piscina.

Michelle Soifer no dudó en responder a las provocaciones del expanelista de espectáculos, con un contundente mensaje. “Sentenciada por los envidiosos, no por el jurado”, aclaró la exchica reality.





Michelle Soifer arremete contra sus compañeros en “El artista del año”

Michelle Soifer les envió un fuerte mensaje a sus compañeros en “El artista del año”, luego de que ellos la enviaran a sentencia. “Solo quiero decirles a mis compañeritos envidiositos, mis compañeritos del programa que no me importa. Estoy viviendo la vida relajada. Su sentencia no me va a poner triste”, aseveró.