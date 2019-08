Ed Sheeran es protagonista de una versión especial de conocida marca de kétchup

Ed Sheeran es tendencia gracias a una conocida marca de cátsup. Y es que el la celebridad tiene su propia botella edición limitada de la, tan mundialmente conocida, marca de condimentos Heinz. Todo por una buena causa.

Las botellas que se fabricaron han sido elaborados con detalles del artista Ed Sheeran, sobre todo por los conocidos tatuajes en sus brazos. Además vendrán autografiadas por él mismo.

Lo recaudado de las 150 primeras ediciones de las botellas irá para “East Anglia’s Children’s Hospices” y “Rise Against Hunger”, organizaciones que ayudan a combatir la hambruna en el mundo. Hasta el momento, tres de estas botellas fueron vendidas en un alto precio.

Las imágenes fueron compartidas en la cuenta de Instagram del artista musical y de la marca.

“There’s only 150 in the world and we’re raising money for @eachhospices and @riseagainsthunger, pretty cool eh?”, escribió Ed Sheeran en su publicación.

Foto: Instagram

¿Cómo es la edición especial de Ed Sheeran para la conocida marca?

El diseño de la botella de kétchup, se debe a que la compañía está de aniversario. La marca cumple 150 años.

Además, hicieron otra edición en el que sus característicos anteojos están en un pequeño jitomate.

Captura: Instagram de Heinz





Captura: Instagram de Ed Sheeran