Shraddha Arya, actriz de Tumhari Pakhi “Marcada por el Destino”, se lesiona la cabeza durante baile [VIDEO]

La estrella de Bollywood, Shraddha Arya, protagonista de la telenovela Tumhari Pakhi “Marcada por el Destino”, sufrió un terrible accidente mientras bailaba junto a su pareja el actor Alam Makkar en el reality “Nach Baliye 9” de la cadena StarPlus.

El accidente ocurrió durante un complicado paso de baile que consistía en poner a la actriz de 32 años, boca abajo. Sin embargo, el actor perdió el equilibrio dejando que la cabeza de Shraddha Arya golpee contra el suelo, provocando un fugaz desvanecimiento, según declaró la protagonista de “Ek Ladki Deewani Si” (Dream Girl) a través de un comunicado.

"Fue un acto muy intenso tanto para Alam como para mí en Nach Baliye. Incluso durante los ensayos, tuvimos que concentrarnos para asegurarnos de que todos los pasos se realicen correctamente. Cuando actuamos frente a los jueces y el público, debido a un resbalón repentino, Alam perdió el control y eso me hizo caer de sus brazos”.

No obstante, Shraddha Arya confirmó que la lesión no fue de gravedad.

“Aunque no sufrí ninguna lesión importante, definitivamente fue una experiencia estresante para los dos. Me dio un pequeño golpe en la cabeza debido a la caída y me quedé en blanco por un segundo mientras actuaba. Aun así, completamos todo el baile sin parar y estamos seguros de que el público amará nuestro acto".

A través de su cuenta de Instagram –donde cuenta con 1.5 millones de seguidores - Shraddha Arya compartió fotografías del baile que sería un tributo a los campesinos de la India.

“Compartiendo algunos momentos de nuestra próxima actuación ... Dedicado al granjero indio ... su lucha, amor desinteresado por nuestra patria”, escribió la actriz en su publicación del 15 de agosto.