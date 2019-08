Romina Antoniazzi y ‘Gomina’ estuvieron frente a frente en “El wasap de JB”

Hace días, Jorge Benavides, líder de “El wasap de JB”, dio a conocer la participación de Romina Antoniazzi en el set del programa. A través de Instagram, el anuncio generó miles de reacciones entre los cibernautas.

Es así que en el programa del último sábado de “El wasap de JB”, en su penúltima secuencia, la ex jefa de prensa de la “Federación Peruana de fútbol” hizo su aparición y se vio cara a cara con Danny Rosales.

PUEDES VER: Jorge Benavides justifica caracterización de Jefferson Farfán tras recibir denuncias por racismo

Ambos compartieron un gracioso momento y comentaron sobre las primeras reacciones de la periodista cuando la caracterizaron por primera vez.

Captura de Instagram

Imitación de ‘Gomina’ no gustó a la verdadera

Como se recuerda, hace un año el imitador Danny Rosales, comenzó a caracterizar a Romina Anotniazzi, cosa que causó desagrado a la, en ese tiempo, jefa de prensa de la “Federación Peruana de fútbol”.

Rosales reveló en una entrevista a un conocido diario local: “Por intermedio de amigos me ha mandado un mensaje y les ha dicho: ‘Dile a ese graciosito que no me gusta como me imita’... yo creo que le falta correa. Se le invitó al programa, pero ha dicho que no porque sabe que la vamos a vacilar”.

Tras esas incomodidades, el personaje de 'Gomina' se llamó 'Gomiléfica'. “Al final parodiamos lo que ella le ha hecho a la gente, no inventamos nada, es una situación real”, señaló finalmente el cómico.

Alexandra Grande y Kevin Martínez estuvieron en “El wasap de JB”

La “Bicampeona Panamericana en Karate Kumite”, Alexandra Grande, estuvo presente en la sección del programa donde Romina Antoniazzi y ‘Gomina’ estuvieron presentes. La destacada deportista recibió los halagos del público.

En su compañia, también estuvo Kevin Martínez, “Campeón Panamericano de Pelota Vasca”. Ambos fueron consultados por su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Alexandra Grande