Yahaira Plasencia es víctima de crueles comentarios por su video “Y le dije no”

Yahaira Plasencia acaba de estrenar su videoclip “Y le dije no”, de la mano del reconocido productor Sergio George.

Durante una conferencia de prensa, la salsera presentó con bombos y platillos su más reciente trabajo.

Sin embargo, el material no ha sido del agrado de muchos. Algunos usuarios criticaron el video en el Instagram oficial de Yahaira Plasencia, donde se pueden leer los duros comentarios que le hicieron llegar.

“Mejor está Daniela Darcourt. Yaha, ve a trabajar con la ‘Chuecona’. Con tus bailes la haces linda”, “Cantante o stripper, se te ve vulgar”, Qué monse, sigue bailando el totó", "Eso es todo menos salsa. Quédate en covers, lo mejor que haces”, “¿No podía salir más calata? La salsa se respeta” “Esta música es una porquería el n*** gasta plata por las *** todo porque no sabe ni plagiar la música. Yahaira da pena dile al n*** que invierta mas”.

Ante esto, Magaly Medina salió en defensa de Yahaira y durante su programa “Magaly TV, la firme”, aclaró que dicha canción nació como reggaetón y que Sergio George le puso tonos de salsa.

No obstante, los fuertes calificativos que le ponen a Yahaira Plasencia no tienen cuándo parar. “¿Por qué no te dedicas al vedetismo. Enseñar el cuerpo no es hacer música”, escribió un seguidor.

Yahaira Plasencia: usuarios en YouTube la defienden

Caso contrario sucede en YouTube. En dicha plataforma, seguidores de Yahaira Plasencia aplaudieron su video y, hasta la llamaron ‘La patrona’.

“Muy bien Yahaira, todos los éxito para ti. Hermosa e inigualable”, “Linda canción. Felicidades y que sigan los éxitos. No hagas caso a los comentarios negativos recuerda que cuando los perros ladran es señal que estás avanzando.”, Me encantó la música. Es un estilo más moderno y pegajoso. Siempre hay que apoyar al artista nacional", “Me encantó el videoclip, combinación de salsa sensual y reggaetón. Felicidades Yahaira y al productor Sergio,viene con fuerza la internacionalización”.