Tula Rodríguez dedica conmovedor mensaje a Javier Carmona a un año de lo ocurrido

Muy conmovedor. Tras un año del lamentable hecho que afectó a Javier Carmona, Tula Rodríguez decidió dejar un mensaje en redes sociales a su esposo.

Utilizando su cuenta de Instagram, compartió una fotografía donde se le ve a la pareja sonriente y tomándose del brazo.

"Hoy hace un año Dios nos mandó la prueba más fuerte para nuestra familia, familia que construimos con su bendición. Gracias Javier por todos estos años de amor, gracias Vale por ser una guerrera invencible, Gracias Dios porque tu amor nos hace fuertes, y confiamos en tu voluntad", escribió la conductora de televisión en el texto que acompaña a la imagen.

Captura de Instagram

Muchos comentarios de apoyo recibió Tula Rodríguez en la publicación. El aneurisma que sufrió el productor Javier Carmona afectó a la conductora de “En boca de todos”.

A mediados del 2018, el productor Javier Carmona sufrió la rotura de la aorta, la arteria más importante del sistema circulatorio. Esto trajo, como consecuencia, una falta de oxígeno en el cerebro y un persistente estado vegetativo.

Tula Rodríguez se quiebra al hablar de Javier Carmona

Así también, en una entrevista aTula Rodríguez en octubre del año pasado, la conductora expresó la realidad que lleva y cómo viene sobrellevando esta situación.

“No es fácil, pero tengo que estar bien porque mi hija me necesita. Entonces no me puedo quebrar”, comentó Tula.