¿Paula Manzanal es involucrada con jeque? Difunden video de la modelo

Tras convertirse en una orgullosa madre de familia, la modelo Paula Manzanal se alejó de las pantallas de la televisión peruana y actualmente se encuentra en España.

Recientemente el nombre de la exchica reality vuelve a sonar con fuerza tras la difusión de un video de Instagram, donde Manzanal es vinculada con un jeque.

El video fue compartido por Antonio Tafur y según señaló el comentarista de espectáculo, la modelo peruana viene saliendo con un jeque, cuya identidad no fue revelada.

“Ampay Paula Manzanal. La parejita del momento son ampayados. Ahí los dos van caminando por la plaza del palacio real. Se les ve caminando muy amorosamente juntitos”, se le oye decir a Antonio Tafur mientras graba a la modelo.

Hasta el momento, Manzanal no se ha pronunciado sobre el video difundido en redes, pero desde sus Instagram Stories, la peruana compartió una foto del look que lució en su “ampay”.

Paula Manzanal le responde a Magaly Medina

La peruana Paula Manzanal resolvió algunas dudas respecto a la proveniencia de sus ingresos económicos luego que el programa de Magaly Medina presentó un informe respecto a los lujos que se dan algunas chicas reality y su relación con millonarios empresarios.

En declaraciones con el diario Trome, Paula Manzanal aseguró no recibir dinero de otros hombres y dejó en claro que no necesita que la mantengan para cumplir con sus caprichos.

“Me he mudado a España con mi hijo hace tres meses. No he visto televisión peruana, pagué todos mis viajes, puedo mostrar mis recibos. Un viaje fuera del país, en Europa cuesta 100 euros ida y vuelta”, sostuvo.