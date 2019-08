Mayra Goñi busca realzar su carrera musical al ser parte de “El artista del año”

Tras varios años alejada de “El artista del año”, Mayra Goñi por fin será parte del programa reality de Gisela Valcárcel. Y esta vez no estará sola, ya que en esta nueva etapa compartirá pista de baile con el cantante cubano Nesty.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Mayra Goñi se mostró feliz y contenta por ser parte de esta nueva temporada del programa. “Ya terminé la novela y coincide con el inicio de esta nueva temporada”, comentó.

PUEDES VER: Mayra Goñi deja atrás a Nesty y confirma su soltería

Entre los participantes estará el cubano Nesty, quien será su nuevo contrincante, y se medirán en la pista de baile. “Estoy bien, feliz, tranquila. Estoy feliz que él esté aquí. Me encanta verlo cantar, es muy talentoso y quiero que todo mundo vea eso”, expresó Mayra Goñi sobre su pretendiente.

Captura de Instagram

La recordada actriz de “Yuru: Princesa de la Selva” espera ofrecer una presentación para el recuerdo este sábado en “El artista del año”.

La también protagonista de “Ven baila quinceañera” y “Los Vílchez” no piensa desaprovechar la oportunidad de llevarse el trofeo final. ”Vamos a ver cómo sale. Ojalá que los nervios no me traicionen”, expresó la cantante.

Mayra Goñi reconoce que el baile no es su fuerte

La cantante reconoció que tiene experiencia en la actuación y propiamente del canto, pero que el baile no es su fuerte. Más adelante espera darse a conocer como músico.

“Dejé la actuación por un tiempo porque quiero darle fuerte al canto y lograr este sueño. Cantar es mi pasión. En el futuro me veo cantando por todo el mundo”, recalcó Mayra.