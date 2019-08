Keanu Reeves cumple el sueño a fan que quería conocerlo

El actor Keanu Reeves sabe perfectamente cómo ganarse el corazón de sus seguidores. Hace poco, el famoso estadounidense cumplió el sueño de una de sus admiradoras: conocerlo en persona.

El protagonista de “Matrix” no se encontró con cualquier seguidora. Él recibió en el set de grabación de su próxima película a una adolescente que pertenece a "Make a wish New Jersey, institución que velan con personas que tienen enfermedades complicadas como el cáncer.

A través de Facebook, se compartieron una serie de fotos donde Emily y Keanu Reeves posan de manera muy divertida ante las cámaras.

“A pesar de haber sido lanzada más de una década antes de que ella naciera, una de las películas favoritas de Emily es la excelente aventura de Bill y Ted. ' Ella lo encontró un día y se enganchó al instante', dice su madre, Deborah. Emily no tardó mucho en apreciar a una de las estrellas de la película, Keanu Reeves. Entonces, cuando le preguntaron: Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?, ¡La joven de 16 años sabía que quería conocer a su actor favorito!”, se lee en la descripción de las imágenes.

En otra parte del texto, cuentan que el propio actor hizo de todo para cumplir el sueño de la pequeña, quien, como se puede observar en la fotos, disfrutó cada momento que pasó al lado de Keanu Reeves.

“Al enterarse de que el mayor deseo de Emily era conocer a Reeves, él y su equipo inmediatamente se pusieron a trabajar para crear la experiencia de deseo perfecta. Fue invitada a Louisiana al set de ‘Bill & Ted Face The Music’ para verlos filmar una escena elegida por el propio Reeves. ‘Gracias, pide un deseo’, dice Deborah. ‘Fue un día increíble. ¡Ella no ha sido tan feliz en meses! Keanu parecía divertirse tanto con Emily como con él”.

Usuarios aplauden a Keanu Reeves

La publicación en Facebook fue celebrada por los usuarios, quienes no dudaron en felicitar y agradecer a Keanu Reeves por el gesto que tuvo con la jovencita.

“Hay muchos informes de que es uno de los hombres más bellos de Hollywood. Dentro y fuera”, “Esto es asombroso”, “Keanu es el mejor”, “Brillante”, son algunos de los comentarios que se leen en la red social.