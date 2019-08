Ivy Queen denuncia que es ignorada por Bad Bunny, Ozuna y J Balvin [VIDEO]

La cantante puertorriqueña Ivy Queen, considerada una de las primeras exponentes femeninas del reggaetón, expresó la molestia que siente por como otros cantantes de música urbana la hacen de lado ignorando sus invitaciones para colaborar con algún tema.

En una entrevista al programa “Suelta la Sopa” de Telemundo, la cantante de 47 años, no mostró reparos en señalar que Bad Bunny, Ozuna, J Balvin y hasta Rosalía, han ignorado los mensajes directos que ella les envió a través de Instagram.

“Yo lo dejo a la energía del universo, yo no voy a forzar nada”, expresó.

No obstante, la “Caballota” no puede ocultar la frustración que siente cuando otros artistas simplemente no le responden, a pesar de su empeño.

“Estoy esperando a que se decidan. Le acabo de mandar tres canciones a J Balvin pero estoy en espera, imagínate”, dijo dolida.

Para Ivy Queen esta situación responde a algo que ella ha calificado como la “Imperio de la Testosterona”.

“Yo creo que la testosterona del género urbano es demasiado fuerte, quieren empeñarse en dividir a las mujeres, en medirlas por cuánto busto o nalgas tengan”.

En un intento para empoderar la presencia femenina en el mundo de la música urbana, la intérprete de “Menor que yo” y “Dime si recuerdas” reunió a un grupo de cantantes femeninas, entre las que se encontraba la novia de Anuel AA, Karol G, para interpretar una canción juntas.

“Yo me llevé a varias de ella para el estudio y grabé una canción que se llama ¨Un día sin nosotras¨, donde había varias de ellas, grabamos, la pasamos muy bien, las abracé a todas, incluyendo a Karol G”, mencionó para desmentir que exista un impase con ella, tras las declaraciones de Anuel AA, que afirmaba que la verdadera “Reina del Reggaetón” era la “bebecita” y no Ivy Queen.

Sin embargo, la cantante encontró muchas trabas para lanzar ¨Un día sin nosotras” y el tema se quedó en el cajón.

“Cuando fui a pedir los permisos de autorización entre casas disqueras … Como te dije: La burocracia de la testosterona se empeña en que yo me quedé esperando por otros”, declaró Ivy Queen.