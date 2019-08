Cynthia Klitbo denuncia a Jesús Ochoa por acoso

Los actores mexicanos Cynthia Klitbo y Jesús Ochoa están enfrascando en una pelea que se ha agudizado cuando sacaran a la intérprete de la ANDA (Asociación Nacional de Actores).

La artista de 52 años denunció de acoso laboral a su colega, quien es el actual presidente de la institución mencionada.

El problema entre ambas estrellas aztecas surgieron cuando Jesús Ochoa responsabilizó a Cynthia Klitbo, quien en aquel entonces tenía el cargo de la Secretaría de Previsión Social, de la desaparición de 33 millones pesos.

Cynthia Klitbo y Eric del Castillo.

Ante las serias acusaciones, la recordada actriz de “El privilegio de amar” y “Teresa” negó tajantemente y afirmó que su salida del ANDA fue por culpa de Ochoa.

Una vez fuera del sindicato, Cynthia Klitbo denunció haber sido acosada laboralmente por el reconocido actor.

“He recibido acosos de varios de los compañeros que están en la ANDA. Me han gritado cerda, no te me arrimes, todo por defender los bienes de este sindicato, solicito, es más, la expulsión del Secretario General. Yo nunca les he dicho, que buen paquete tienen ¿verdad?, nunca le he dicho su pi%& es chiquito, ¿verdad?, entonces una cosa es que te lleves bien, y haya compañerismo, y otra es que tú te refieras a los órganos sexuales de un compañero, y de eso he sido víctima en este sindicado, empezado por usted secretario”, mencionó en el video.

Asimismo y para que su declaraciones tuvieran peso, la misma actriz publicó un clip en Instagram del momento en que era acosada por Jesús Ochoa.

Cabe mencionar que las imágenes pertenecen a la época en que ella pertenecía a la ANDA.

¿Quién es Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo es una actriz mexicana de televisión , cine y teatro. Nació el 11 de marzo de 1967 en Zacatecas.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en exitosas novelas como “La dueña”, “El privilegio de amar”, “Alguna vez tendremos alas”, “La casa en la playa”, “Velo de novia”, “Palabra de mujer”, “Teresa” y más.