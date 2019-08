Carol Duarte: “La historia de Ivan rompe con el prejuicio”

Por: Estefany Barrientos F.

Una mujer joven, que se supone ‘heredera’ de la vida social, del glamour y de la belleza de su madre, se mira al espejo y se golpea con rabia los senos; esa fue una de las escenas de ‘Querer sin límites’, la telenovela que presentó el primer personaje trans en la televisión brasileña. Carol Duarte, la actriz que interpretó a ‘Ivana’, estuvo en Lima para presentar La vida invisible de Eurídice Gusmão, sobre dos hermanas separadas en la década del 50: una ‘desterrada’ por ser madre soltera y la otra obligada a casarse y a poner en segundo lugar su carrera.

Este, su primer trabajo en el cine, ganó el premio ‘Una cierta mirada’ en Cannes. Antes de ser ‘Ivan’ y ‘Eurídice’, Carol había dedicado su carrera al teatro. Ahora acaba de grabar su segunda telenovela y nos adelanta que estará en una miniserie. El feminismo y los derechos LGTB son dos de los temas que más le interesan a la actriz de 27 años, quien mantiene una relación con una mujer desde inicios de sus 20.

¿Qué has reconocido como actual en el guion de La vida invisible...?

Ahh, la situación es parecida. Me siento oprimida, conducida por hombres que hacen las leyes. Pero con el feminismo conseguimos dialogar... Mi abuela fue mi inspiración para esta película.

¿Quiso ser artista como ‘Eurídice’?

Sí, era muy talentosa con el piano y el violín, pero fue oprimida por mi abuelo, por los hombres de su vida. En cambio, yo pude hacer lo que me encanta, así que el filme habla también del hoy.

¿Qué te genera que una mujer de ahora no se reconozca como feminista?

Una mujer que dice eso me asusta (sonríe). Pero lo entiendo porque la sociedad es patriarcal, no es exclusivo de los hombres ser machistas.

¿Qué comentarios escuchaste en Cannes?

Las mujeres estaban muy sensibilizadas. Los hombres se asustaron, decían: “¿Nosotros somos así?”. Y yo les respondía: “¡¡¡Sí!!!” (risas).

A pesar de que tenemos una señal abierta más conservadora, tu personaje en ‘Querer sin límites’ fue bastante seguido. ¿Cómo fue presentarlo en prime time?

Fue sorprendente también en mi país, porque hoy es el país que más mata a las personas LGTB. Entonces me emociona saber que admiraron esta historia porque rompe con el prejuicio, con la violencia. En Brasil fueron entendiendo y conectando de a pocos con ‘Ivan’.

¿La respuesta en la calle ha sido positiva siempre?

Ha sido positiva. ‘Ivan’ es de clase media alta, blanco, y mi país es sumamente racista, creo que tiene que ver con el contexto social.

Visibilizaste tu orientación, la relación con tu novia, pero a veces la violencia es mayor para los trans. ¿Qué te dejó interpretarlo?

¡Que Brasil es muy contradictorio! Porque yo no sufrí ninguna agresión en la calle, hoy soy contratada de Rede Globo, el más grande canal de Brasil, y las personas me vieron de otra manera. ¿Cómo explicaría que es el país que más mata, pero tiene el desfile gay más grande del mundo? (Aún) me es muy difícil responder eso. Brasil es muy violento…A los que más agreden son a las personas al margen de la sociedad.

¿Los artistas que visibilizan su orientación están ayudando? ¿De qué forma?

Sí, para mí es muy importante. Yo soy privilegiada, pero… en todo el mundo hay quienes no quieren perder ese privilegio. Cuando dices yo soy lesbiana, soy gay, las personas me miran de otra forma y... me gusta eso, porque yo estoy acá, en el Festival de Cine de Lima, soy actriz, ocupo este lugar.

¿En el sentido de que no es motivo de vergüenza?

Para mí nunca lo fue. En cuanto más nos escondemos, más violencia veremos. Yo digo: “Soy lesbiana, el problema es de usted que me mira diferente”. Además, no vivo en periferia, tengo esta apariencia… algunos son su propia homofobia. Yo puedo ayudar, decir: hey, ¡para!, el mundo está cambiando.

¿Te imaginaste a ti misma en los años 50?

¡Es muy difícil! Habrán existido lesbianas, pero se casaron seguramente (sonríe). No consigo imaginar cómo sería... A veces creo que ni lo sabían.

Se intenta erradicar la violencia machista. ¿Qué le dirías al público del filme?

Que esto es un problema cultural de años, pero los hombres no deciden por nuestros cuerpos. El filme tiene este mensaje conmovedor: si las hermanas permanecían juntas, la historia hubiera sido diferente, separadas es muy difícil.