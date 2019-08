Fidelio Cavalli dedica costosas botellas de champaña a Sheyla Rojas

Fidelio Cavalli sorprendió con un romántico mensaje a Sheyla Rojas en Instagram, pese a que se especuló la posible ruptura de la pareja. El millonario libanés se pronunció a poco tiempo de la fecha de cumpleaños de la conductora de televisión.

A través de la mencionada red social, Fidelio Cavalli grabó unas costosas botellas de champaña y mencionó a Sheyla Rojas junto a un emoji de corazón.

Cabe recordar que el libanés fue involucrado con otra mujer de apariencia similar a la conductora "Estas en todas". En las imágenes, se le escucha decir un 'Te amo' a la modelo extranjera.

Sin embargo, Fidelio Cavalli escribió a Sheyla Rojas: “2 my bb in Peru” (Para mi bebé en Perú) y “Another one for my heart in Peru” (Otra para mi corazón en Perú).

Pero además del romántico mensaje a Sheyla Rojas, lo que llama más la atención son las lujosas botellas de champaña que tendrían un costo entre los 700 y 900 soles, según el portal Wine Searcher.

Sheyla Rojas aún no ha confirmado dónde celebrará su cumpleaños número 32, pero sí aseguró que sería una festividad a lo grande ‘como ella se lo merece’.