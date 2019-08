Sheyla Rojas deja plantadas a sus compañeras en “Divas” y producción de EEG toma radical decisión

Este jueves en “Esto es Guerra” se realizó una nueva edición del reality de baile “Divas”, la cual era muy esperada por la polémica que protagonizaron Tula Rodríguez y Sheyla Rojas la última semana.

Los televidentes esperaban a saber si la conductora de “Estás en todas” se presentaría en el programa para competir en la eliminación. Luego de una ardua espera, Gian Piero Díaz dijo que revelaría cuál sería el futuro de la popular ‘Shey Shey’ en el programa.

El conductor dio a conocer que la rubia no ofrecería el show que le correspondía debido a que no tuvo comunicación alguna con la producción.

“Sheyla debería presentarse hoy como parte de la competencia, de la eliminación, pero ella no va a bailar”, indicó. “Sheyla no se preocupó en llamar la producción y la producción consideró que tampoco era relevante llamar a Sheyla. Las cosas quedaron ahí”, añadió.

Luego, informó que este hecho dejaba a Sheyla Rojas fuera del concurso. Sin embargo, dio a conocer que, a pesar de esta situación, una de las competidoras que integraba el equipo donde estaba la rubia, también sería eliminada. “El día de hoy no va a bailar Sheyla porque hoy lamentablemente una de ustedes va a ser eliminada”, acotó.

Al escuchar este anuncio, Tula Rodríguez, Isabel Acevedo y Brenda Carvalho, se mostraron un tanto incómodas, ya que consideraron injusto que, frente a la situación en la que se encontraban, fueran sacadas de competencia.

Tras la eliminación de Sheyla Rodríguez, Tula Rodríguez también fue retirada de la competencia por votación.

Tula Rodríguez critica a Sheyla Rojas por no presentarse en “Esto es Guerra”

Tula Rodríguez se mostró bastante incómoda luego de que Sheyla Rojas se ausentara por primera vez en “Divas” de “Esto es Guerra”, por lo que le envió un duro mensaje a la rubia.

“Que nos ponga la excusa de que somos papas y somos mancos, al contrario, somos más papas para darle de tragar a nuestros hijos. No me parece, es una falta de respeto porque si hace eso, se está metiendo con mi familia por que yo debería de estar con ellos también”, reclamó. “Sheyla ya esta en base tres, no es una niña de quince años que tú le tienes que enseñar que tiene que ser responsable”, añadió indignada.