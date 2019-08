Miley Cyrus lanza nueva canción sobre su divorcio de Liam Hemsworth [VIDEO]

Miley Cyrus lanzó su nuevo tema “Slide away”, el jueves 15 de agosto, y la letra parece tocar las fibras sensibles que llevaron a su fracaso matrimonial con el actor de Hollywood, Liam Hemsworth.

"Creo que voy a extrañar las luces del puerto, pero es hora de dejarlo ir”, inicia el tema, con una referencia a la forma en que Miley Cyrus y Liam Hemsworth durante las grabaciones de la película “La última canción” grabada en las playas de Georgia.

Más adelante se puede escuchar: "¿No te deslizarás de vuelta al océano? Yo regresaré a la ciudad de las luces". Lo que parece ser una pregunta al actor sobre la posibilidad de que regrese a su natal Australia.

“Sigue adelante, no tenemos 17 años, ya no soy quien solía ser. Dices que todo cambió, tienes razón, ahora hemos crecido', canta Miley Cyrus, quien pasó de ser Hannah Montana de Disney a volverse un personaje polémico que hizo twerking con ositos en los premios MTV del 2013.

PUEDES VER: Liam Hemsworth y su emotivo mensaje de Instagram tras separarse de Miley Cyrus

Finalmente, la parte más polémica de “Slide away” es aquella que parece confirmar la adicción a las drogas y el alcohol de parte del actor de “The Hunger Games”.

“Quiero mi casa en las colinas, no quiero el whisky y las pastillas. No me doy por vencido fácilmente, pero no creo que esté deprimido”.

Según el tabloide TMZ, citando una fuente cercana a la pareja, las adicciones del alcohol habrían sido los detonantes de la relación.

“[Miley] trató valientemente de salvar el matrimonio y el factor decisivo fue que Liam estaba bebiendo mucho y usando ciertas drogas", declaró una fuente para TMZ.

Algo que parece también haber confirmado una fuente a la revista People, que aseguraba que Liam Hemsworth en realidad no era tan tranquilo como parece.

"Todo el mundo siempre piensa que Miley es problemática e inmadura y una fiestera incondicional mientras que él es un tipo relajado, pero eso en realidad no es exacto”.

Mientras tanto, “Slide away”, se ha convertido en trendig topic en todas las redes sociales donde fue lanzada y cuyo videoclip muestra botellas de alcohol y pastillas flotando en el agua.