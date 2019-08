Paco Bazán pone a bailar a Milagros Leiva a ritmo de samba

La periodista Milagros Leiva sorprendió al bailar a ritmo de samba en el bloque dinámico “La Trivia ATV play”, que conduce junto a Paco Bazán.

El protagonista de este peculiar fue el carismático conductor, dejando en asombro a Milagros Leiva, quien no dudó en mirarlo de forma extraña.

Milagros Leiva se animó a bailar samba, sin antes analizar los extraños pasos del conductor de “Mi gente dice”, quien sin ‘roche’ alguno, se puso a bailar en el set de televisión. La conductora expresó, entre risas, que se “iría del programa si lo que hacía Bazán eran pasos de baile”. A pesar de esto, imitó el ritmo de su colega.

Ambos conductores comparten estudio juntos en "La Trivia ATV play", donde premian a concursantes que participen contestando correctamente preguntas de cultura general.

¿Milagros Leiva no se fue de ATV?

El pasado viernes 9 de agosto, la conductora había anunciado que se retiraría del noticiero matutino de ATV. En su comunicado agradeció a todo su equipo periodístico y los buenos momentos que pasó en el programa.

“Tengo que decirles chau. La verdad la he pasado muy bien, es un año y seis meses que he trabajado en las mañanas. Ha sido muy duro para mí, muy extenuante. Soy una mujer de la noche, siempre he trabajado en programas nocturnos”, dijo la periodista Milagros Leiva.

Sin embargo, el lunes pasado apareció en el programa. La periodista explicó que el canal le pidió continuar en el espacio televisivo hasta que se terminen los detalles del próximo programa que presentaría.

