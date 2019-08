Mario Hart sufre aparatoso accidente tras intentar ganar el Rally Mobil 2019 en Chile

Mario Hart continúa vigente en las competencias de autos. Esta vez, el chico reality dejó a un lado su carrera musical para concentrarse en el Rally Mobil 2019 en Chile, sin embargo, una mala maniobra provocó el despiste de su vehículo.

Pese a que se llevó la medalla de bronce en tierras chilenas, Mario Hart sufrió un accidente antes de culminar el circuito. Su auto se volcó en Quillón, Concepción, al sur de Santiago.

La pareja de Korina Rivadeneira iba bien en el circuito hasta que se encontró a pocos metros de ser el mejor del certamen. El despiste causó la volcadura y la pérdida de tiempo valioso.

El accidente de Mario Hart no tuvo mayores consecuencias, por lo que el exintegrante de “Combate” se pronunció al respecto.

“Veníamos en un duelo muy cerrado con mi compatriota Ian Sierlecki, alternando los triunfos en los 11 Especiales corridos, situación que me obligó a no especular nada en el PE12 y a escasos metros de la llegada, sucedió lo impensado y un vuelco me relegó del triunfo”, señaló el exchico reality.

Mario Hart y Angie Arizaga graban cover de Daddy Yankee

‘Con calma’ es el hit musical que Mario Hart y Angie Arizaga grabaron en cover, un tema original del reggaetonero Daddy Yankee. El exchico reality ya se ha abierto un camino en el mundo de la música urbana.