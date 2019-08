Jungwoo de NCT 127 se retira de los escenarios por problemas de salud [FOTOS]

Jungwoo, vocalista de grupo kpop NCT 127, no participará del festival de música urbana organizado por Spotify, debido a problemas de salud.

En el comunicado –emitido el mismos 16 de agosto- Spotify anunció que Jungwoo no se presentará en el “Spotify on Stage in Midnight Sonic”, uno de los eventos más grandes de Japón que inicia el viernes 16 y tendrá una duración de dos días.

La frágil salud de Jungwoo, también le ha impedido estar presente en el evento Capitol Music Group, realizado el 7 de agosto en el ArcLight Theatre de Hollywood, y donde participaron la cantante Katy Perry, el rapero Quavo, la compositora Halsey, quien colaboró con BTS en el tema ‘Boy With Luv’, así como los artistas Niall Horan , Lil Baby, Vince Staples y BJ The Chicago Kid.

Coincidentemente, la mala salud del vocalista Jungwoo, de 21 años, le evitó también estar en la grabación oficial de los “2019 Idol Star Athletics Championships”, donde participaron 231 ídolos kpop, entre los que figuraban Dahyun de TWICE, y las chicas de las agrupaciones femeninas de ITZY, Momoland, (G)I-DLE, DreamCatcher, Loona, Cherry Bullet, fromis_9, así como las boyband AB6IX, CIX, ONG, D1CE, entre otros.

Por su parte, SM Entertainment –agencia que representa a Jungwoo y NCT 127- confirmó durante una conferencia de prensa que la ausencia del cantante kpop en estos eventos responde a que se encuentra “descansando por problemas de salud", sin especificar que padecimientos son los que sufre.

No obstante, según se filtró desde el interior de SM Entertainment, Jungwoo en realidad se encontraría preparándose para una nueva subunidad de NTC, un grupo novel llamado NCT Indonesia.