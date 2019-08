Karla Tarazona compara a bailarina de Josimar con ‘Chabelita’: “Sentí un déjà vu” [VIDEO]

En medio del escándalo que vive el cantante Josimar Fidel Farfán con su esposa Gianella Ydoña Loayza y la bailarina menor de edad, la prensa fue en búsqueda de Karla Tarazona, quien vivió una polémica parecida, producto de una supuesta infidelidad de Christian Domínguez con ‘Chabelita’.

Karla Tarazona aseguró, entre risas, que tuvo un déjà vu ('ya visto antes') cuando vio el ampay en el que la bailarina de iniciales A.Z. ingresaba a la casa de Josimar Fidel con su propia llave.

La expareja de Christian Domínguez dejó el lado sarcástico para cambiar el tono de su voz y se solidarizó con Gianella Ydoña, luego que ella se enterara, por el mismo Josimar, que él estaba saliendo su bailarina.

"Es lamentable lo que viene sucediendo porque yo veo a esta chica, Gianella, como una chica de 21 años, inexperta, mamá primeriza, con muchos miedos. Psicológicamente y emocionalmente no está bien porque viene de una ruptura", comentó la conductora radial.

Cuando una reportera dijo que la aún esposa de Josimar se encuentra bien, Karla Tarazona aseguró que cuando a ella le pasó eso, no apareció en televisión por tres meses. “Estaba asimilando las cosas, qué bueno que esté fuerte, (Gianella) va a necesitar apoyo emocional para continuar con los procesos (legales)”, expresó.

La conductora de televisión se mostró bastante apenada por la situación que vive Josimar, especialmente por sus hijos. "Yo creo que en estos momentos debe buscar una solución y tratar de reconstruir la relación por los hijos", recomendó.

De otro lado, Karla Tarazona evitó referirse a la bailarina que supuestamente sería pareja del salsero, pues le hacía recordar los malos momentos que vivió por culpa de Isabel Acevedo, quien fue señalada como la manzana de la discordia entre la conductora y el cumbiambero.

"Palabras para ese tipo de personas no hay. No sé cuál será su historia, su fin, su circunstancia, no me interesa", manifestó.

Por otro lado, Karla Tarazona admitió que con Christian Domínguez tiene una buena relación como padres. “Uno puede perdonar muchas cosas pero no puede olvidar. El concepto que tengo sobre la tipa (Isabel Acevedo) está más marcado y nunca va a cambiar. Sin embargo, yo siempre he dicho que con Christian podemos tener una buena relación porque somos papá de un niño”, indicó.