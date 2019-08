Gianmarco: la historia detrás de “Sentirme Vivo”, canción de Emmanuel

Gianmarco es uno de los cantantes peruanos que más ha destacado a nivel internacional. Su compromiso por llevar la música de nuestro país a lugares de mayor competencia le ha traído grandes satisfacciones como tres Grammy Latino, en los años 2005, 2011 y 2012.

El destacado intérprete de “Se me olvidó” cumple este sábado 49 años de vida y su música sigue más vigente que nunca.

Gianmarco tiene casi 30 años de carrera artística y sus composiciones ha sido interpretadas por importantes artistas de talla de Gloria Estefan, Diego Tores, Noel Schajris, Alejandro Fernádez, Soraya, Paulina Rubio, entre otros.

No obstante, existe una canción que es muy recordada. Nos referimos a “Sentirme vivo”, lanzado en 1999 por el mexicano Emmanuel. Este famoso tema fue obra de Gianmarco, quien en aquella época buscaba llegar a otras masas y hacerse de un nombre en el extranjero.

¿Cómo Gianmarco conoció a Emmanuel? Resulta que el trío “Pandora” recomendó al artista nacional con allegados del famoso intérprete, luego que les compusiera la canción “ Y ven”.

En una entrevista, Emmanuel recordó que el primer encuentro con Gianmarco casi no se da porque se olvidó que lo estaba esperando.

"Lo conocí aquí cuando vine a hacer un homenaje a mi padre. En el hotel me dicen que había un muchacho que quería hablar conmigo. Yo estaba con varias cosas en la cabeza y así pasaron como dos horas y mi representante me hace acordar que este joven seguía esperando. Me había olvidado”, contó.

“Sentirme vivo" - Gianmarco

El estrecho lazo de Emmanuel con Perú

Cabe recordar que Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez, nombre completo de cantante, vivió en nuestro país hasta los 15 años. La larga estadía se dio porque en aquella época su padre Raúl Acha, era un famoso torero.

Asimismo, el cantante recorrió entre Tacna y Tumbes y tiene familia peruana.