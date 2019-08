Nicole Zignago: “No tengo que llenar los zapatos de nadie”

Por: Cecilia Castillo S.

Nicole Zignago (23) tiene las cosas claras. La peruana que colaboró en el pegajoso ‘1, 2, 3’ que grabó la mexicana Sofía Reyes, y que a la fecha tiene más de 500 millones de reproducciones, presentará en noviembre su EP. Además, sigue componiendo para otros talentos, es imagen de la tienda por departamentos Ripley y señala que apellidarse Zignago no es para ella un peso.

Te graduaste en Berklee College of Music. ¿Cómo fue esa etapa en tu vida?

Hermosa. Me gradué y estoy a punto de lanzar mi primer proyecto como solista, ahorita en noviembre. Fueron casi cuatro años en Boston, viviendo sola. Han sido los mejores años de vida, porque aprendí muchísimo, me he rodeado de gente muy talentosa, en lo artístico y personal.

Y al viajar a Boston dejas el nido familiar.

Sí, fue como salir del cascarón. He pasado cosas emocionantes, he aprendido muchísimo y eso ha hecho que crezca también musicalmente. Mis experiencias se han reflejado en mi música. Ha sido entrañable esa etapa. Con buenos momentos y tristes también.

PUEDES VER: Jimin de BTS hace lo imposible por mantener a su grupo compenetrado tras anuncio de separación

Tu papá ha dicho que lo superarás con creces...

La verdad es una valla difícil de superar, porque admiro a mi padre profundamente y me parece uno de los músicos más talentosos. Me da mucha ternura que me dé buen augurio y espero que así sea. La verdad que he trabajado muchísimo y tenerlo como mentor es increíble. Algunos me dicen si no me da nervios ser hija de Gian Marco, pero no. Yo estoy orgullosa de ser su hija. Me dicen, también, ‘te van a comparar’, pero las comparaciones serán con él y con todos los artistas.

Y no te molesta.

Que me pongan al lado de mi padre es un tremendo honor, lo admiro mucho como músico y persona. No me molesta ser la hija ‘de’. No siento un peso para nada, no siento que tengo que llenar los zapatos de nadie, porque mi carrera es completamente distinta a la de mi padre. He aprendido muchísimo de él y la música la llevo en la sangre, por mi familia.

Él contó que cuando le revelaste que querías estudiar música estabas llorando.

Síííí... la gente pensaría que es una cosa fácil abrirse a tu padre que se dedica a lo mismo, pero la verdad yo he visto a mi papá romperse el lomo, literalmente, en esta carrera. No fue fácil el momento... Él me preguntó: ‘¿Con lo que me has visto zapatear, quieres hacer esto?’. Respondí que sí, que con el amor que le tengo a la música, no me veo haciendo otra cosa. Me abrazó.

¿Cuál es el consejo más valioso que te ha dado?

Que esta es una carrera de mucha paciencia, de largo aliento y que uno no está satisfecho con lo que tiene, sino con lo que uno es.

¿A dónde quieres llegar?

A donde mi música tenga que llegar, donde la gente la reciba. La música está para sentirla, compartirla y sobre todo que la gente la haga suya y le den vida. Yo solamente me dedico a hacer canciones y a cantarlas.

¿Cómo te llevas con las redes?

¡Me encantan! Pero son un arma de doble filo siempre. Siento que también tenemos cierta influencia porque contamos con seguidores y es importante mandar un mensaje positivo y real. Hace poco puse un video en Twitter con una canción que escribí, que habla de la ansiedad y la gente que la sufre. Pero hay gente que no tiene nada que hacer y se les ocurrió poner: ‘Nicole sufre de ansiedad’. Mira, seis de cada diez personas sufren de ansiedad y se puede vivir tranquila. Todos tenemos momentos de ansiedad, tú, yo, es normal. Me parece importante normalizar el tema de la ansiedad, la depresión, los problemas emocionales psicológicos. Y, claro, tratarlos.