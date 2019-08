Actor de ‘Yo soy Betty, la fea’ causa controversia por polémicas declaraciones sobre telenovela

Jorge Enrique Abello, quien le dio vida a “Armando”, generó controversia por unas polémicas declaraciones sobre la telenovela “Yo soy Betty, la fea”.

En entrevista con “La tele letal”, el actor criticó a la producción colombiana tras los 20 años de su primera emisión.

En dicho programa, el actor contó: “Si un producto de hace 20 años está siendo líder, chévere por Betty, tiene una estructura supremamente humana que identifica a los colombianos como lo que somos realmente”.

Sin embargo, tras elogiarla, no dudó en criticarla respecto a las producciones que se presentan actualmente. “No hemos hecho productos en televisión abierta que realmente despierten el interés de los espectadores, a tal punto de volvernos tendencia otra vez en televisión abierta. Eso no está bueno”, expresó.

Jorge Enrique Abello

Así también, el actor colombiano reveló que una novela como 'Yo soy Betty, la fea' no podría volver a realizarce por sus temáticas ya no son aptas ni contadas en la televisión.

“Hoy no se podría hacer algo como Betty porque es sectario, hay homofobia, es machista, maltrata a la mujer y tiene todos los códigos de lo que hoy no se podría hacer. Sin embargo eso es una hipocresía cultural, porque finalmente lo que sucedía en Betty, sigue pasando ahora, lo que pasa es que no es políticamente correcto hablarlo".