Nikko Ponce critica a Michelle Soifer: “Me quedó claro su falta de compañerismo”

Tras la gran final de “Reinas del show”, Gisela Valcárcel anunció la segunda temporada del 2019 de “El artista del año”, programa que regresa a las pantallas chicas este sábado 17 de agosto con nuevos protagonistas.

Uno de los cantantes que será parte de “El artista del año” es Nikko Ponce, quien acaba de llegar de México para sumarse al elenco de la segunda temporada del programa de Gisela Valcárcel en América Televisión.

“Sí, acabo de llegar a Lima, he venido para ser parte de El artista del año. Por México me fue muy bien, hice muchos contactos musicales, estoy hablando cosas con Sony Music México y Sony Music Perú, y he hecho castings para Televisa, Telemundo y Netflix. Estoy esperando respuestas. Creo que ahora estaré entre Perú y México”, dijo el artista peruano sobre su estadía en México.

Nikko Ponce no es nuevo en la pista de baile del programa de Gisela Valcárcel, pero confía que esta oportunidad le ayudará a su carrera.

“La propuesta de El artista del año me parece genial, la vez anterior me encantó la experiencia, y estoy muy agradecido porque siento que me ayudará a despegar en mi carrera. Estoy preparado, con muchas ganas de demostrar mi talento, lo que sé hacer. Sé como es el tema, sé que esta es una competencia y he venido a ganar”, sostuvo.

PUEDES VER El artista del año: esta es la nueva lista de jales del reality de Gisela Valcárcel

El actor y cantante dejó en claro que el plus de esta temporada es que, a diferencia de la anterior, “ahora soy yo solo y puedo demostrar mi talento”.

En otro momento de la entrevista, Nikko Ponce recordó los problemas que vivió con Michelle Soifer, con quien hizo dupla el año pasado. “Lo solucionamos en el programa pero a mí me quedó claro su actitud y falta de compañerismo”, recalcó.

Ponce aseguró que en la actualidad está muy enfocado en su carrera. “Ahora estoy más por el género urbano, estoy compartiendo mis canciones por redes. Y estoy a punto de sacar dos temas. Uno de ellos es un remix que hice hace poco con artistas peruanos”.

Por otro lado, Nikko Ponce reveló que hasta hace poco tenía a una compañera sentimental. “Estoy soltero, estaba saliendo con alguien en México pero lo dejamos en stand by por la distancia. Así que no hay compromiso con nadie, por ahora estoy dedicado a mi chamba”, expresó.

Además de Ponce, el actor Juan Carlos Rey de Castro, la cumbiambera Briyit Palomino, la salsera Paula Arias, Miluska Eskenazi, el cantante Emilio Jaime y Miguel Álvarez serán parte de la nueva temporada de “El artista del año 2”.