Milett Figueroa da ultimátum a Greg Michel tras revelaciones en “EVDLV”

La actriz Milett Figueroa- quien participó en el musical de "Pantaleón y las visitadoras- no se quedó de brazos cruzados tras las revelaciones que hizo Greg Michel en el programa “El valor de la verdad”, por lo que decidió enviarle una carta notarial dándole un plazo para que se rectifique.

La modelo le dio un lapso de 72 horas al modelo Greg Michel para que se retracte, según señala el documento que le emitió, difundida por un conocido medio local.

“Exijo que se retracte y ofrezca disculpas públicas (...) en un plazo no mayor a 72 horas, caso contrario me veré obligada a recurrir a instancias judiciales pertinentes, en salvaguarda de mi honor y mi reputación”, indica la misiva.

De acuerdo con lo que contó el modelo en “El valor de la verdad”, Milett Figueroa se le insinuó cuando se encontraron en un fiesta y tenía pareja en ese momento.

“Llegó de la discoteca con una chica que no era del grupo y estaba desesperado por entrar (a la casa de playa) y llega Milett (Figueroa) y me dice ‘qué haces con esa’. No le gustó mucho la chica'”, narró Greg Michel en la producción del temido sillón rojo.

En recientes declaraciones para el programa “En exclusiva” de Panamericana, Milett Figueroa indicó que “está harta de quedarse callada” y tomará acciones legales contra aquellos que han manchado su honor y nombre.

Milett Figueroa les contesta a productores de “El valor de la verdad”

“Señores de ‘El valor de la verdad’, son incontables las veces que generan contenido con mi nombre y de la manera más denigrante (...) No puedo entender cómo están permitiendo que una persona, que ya no sabe cómo buscar ‘fama’, se exprese de una manera tan patética contando las intimidades de las mujeres. Es absurdo que por ser personas públicas tengamos que ser expuestas a esto. Vergüenza y lástima pro todos los que están involucrados. No les importa nada.¡Qué asco!”, manifestó Milett Figueroa.