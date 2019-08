Michelle Vieth inicia su lucha contra la filtración de videos íntimos

Hace 14 años, Michelle Vieth, quien se hizo famosa por las telenovelas “Mi pequeña traviesa” o “Amigas y rivales”, se convirtió en una víctima más de filtración de videos íntimos. Tras verse vulnerada, la actriz mexicana optó por salir de tierras aztecas para evitar las burlas y preguntas incomodas.

Al pasar el tiempo, la intérprete retornó a su país y habló abiertamente del infierno que le tocó vivir.

Como se recuerda, Michelle Vieth se enamoró de Héctor Soberón, a quién conoció durante la grabación de “Mi pequeña traviesa” en 1997. Cinco años después y a pesar de la diferencia de edad de 15 años, la pareja se casó en Puerto Vallarta. Sin embargo, el matrimonio solo duró un año en medio de rumores de infidelidad por parte del actor.

Cuando se separaron oficialmente, fue el mismo Héctor Soberón quien señaló a Michelle Vieth de haberlo engañado. Tras la declaración del intérprete se filtró un video sexual donde aparecía la conocida actriz.

Ante esto, Soberón mencionó que el hombre que salía ahí no era él, pero Michelle aseguró que el actor se encargó de grabar en el clip de contenido erótico.

Luego de varios años, la famosa aún recuerda con amargura y dolor que el hombre que alguna vez amó la haya traicionado de tal manera. Actualmente, la actriz se ha convertido en un activista que busca penalizar la filtración de videos íntimos.

Por tal motivo, la artista de 39 años decidió hablar sobre su drama en un video publicado en YouTube.

En el material publicado por "Real women/real stories", Michelle volvió a acusar a Héctor Soberón de difundir la cinta íntima. Además, mencionó el calvario por lo que tuvo que pasar, pues soportó años de ataques.

“Me doy cuenta que es un video que Héctor y yo grabamos en nuestra casa en Puerto Vallarta. Que está cortado con toda la intención de hacer daño. Yo no lo expuse, yo no lo saqué a la luz pública, yo no traicioné nuestra intimidad, él fue quién lo hizo. Han sido 13 años, casi 14, de insultos, de groserías, de habladas, no solo en personas sino en redes sociales y me llevó a decir basta, no más”, contó.

Asimismo, la intérprete resaltó que busca de alguna forma se sancione a las personas que filtran este tipo de cosas sin el consentimiento de la otra parte.

“Yo estoy buscando que no se pueda generar dinero con el dolor de alguien más, con el dolor de una intimidad que fue violada y quebrantada”, señaló.

¿Quién es Michelle Vieth?

Michelle Vieth es una actriz nacida en Iowa, Estados unidos el 11 de noviembre de 1978, pero se crió en México, donde a los 16 años participó en la telenovela “Acapulco, cuerpo y alma como extra”.

Al poco tiempo incursionó en Televisa tras ser descubierta por el vicepresidente de dicha casa televisora Valentín Pimstein, quien le hizo unas pruebas de cámaras al lado del actor Juan Soler.