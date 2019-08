Kourtney Kardashian recibe respaldo de sus fans por mostrarse al natural y sin retoques [FOTOS]

Kourtney Kardashian decidió mostrarse al natural en su perfil de Instagram. A diferencia de las mayorías de celebridades, la hermana mayor de Kylie Jenner demostró que es una mujer común y dejó ver las estrías que tiene a la altura de su cadera.

A través del portal de su marca de estilo de vida Poosh, la también hermana de Khloé Kardashian difundió una instantánea en la que posó a bordo de una embarcación marítima. La celebridad vistió un monokini negro, lentes del mismo color y un sombrero de sol de ala corta, mientras miraba fijamente al lente de la cámara.

Tras la publicación en Instagram, diversos usuarios y admiradores de la hermana de Kim Kardashian no tardaron en comentarle y destacar la valentía de mostrarle al natural.

“Gracias pro no editar tus estrías”, “Amo el hecho de que te muestres tal como eres, con defectos, cicatrices y belleza plena”, “Amo cuando vemos estrías en cuerpos de celebridades”, “¡Orgullosa y sensual madre”, “¡Wow sin retoques! De hecho puedes ver sus estrías y esto es como se ve un cuerpo real. Te amo Kourtney”, se leen algunos de los miles de comentarios que le dejaron a la hermana de Kendall Jenner.

Por su parte, Kourtney Kardashian respondió a uno de los comentarios que le agradecían por no editar la foto con el siguiente texto: “Amo mis pequeñas líneas”, acompañando con un emoji de carita feliz.

Por su hazaña realizada en Instagram, Kourtney Kardashian se ha convertido en una de las celebridades favoritas por mostrarse al natural, contrario al resto de sus hermanas que han sido duramente criticada por los errores cometidos con el exceso de edición en sus instantáneas.

En reiteradas ocasiones se ha mencionado a Kourtney Kardashian- quien cumplió 40 años el pasado abril y con tres hijos- como la Kardashian que se ha mantenido fiel a lo que Dios le brindó desde su nacimiento, sin recurrir a cirugías o tratamientos estéticos extremadamente evidentes como sus hermanas.

Como se recuerda, Kim Kardashian indicó en el programa de telerrealidad “Keeping Up With Kardashians” que su hermana mayor era “lo menos interesante de ver”. Posterior a ello, Kourtney- por sugerencia de su consanguínea- se tomó una fotografía desde su bañera, donde lució su completa anatomía al desnudo y con la siguiente frase: “Most interesting to look at (la más interesante de ver)".

Kourtney Kardashian, Scott Disick y Sofia Richie tendrían un círculo amoroso

De acuerdo con diversos medios internacionales, Sofia Richie y Scott Disick habrían tenido un romance clandestino al mismo tiempo que estuvo con Kourtney Kardashian. Tras idas y venidas entre Scott y Kourtney, la pareja decidió llevar la fiesta en paz por sus herederos. Se conoce que la pareja estuvo más de 10 años juntos, sin haberse casado y con tres hijos.