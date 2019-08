Expareja de Josimar recordó que cantante la maltrató cuando estuvo embarazada

El nombre del cantante Josimar se ha visto en medio de una serie de escándalos a raíz de que se despertara el rumor de que habría iniciado una relación con una joven bailarina de su orquesta que es menor de edad.

El programa de espectáculos “Válgame Dios” tuvo como invitada a la expareja del cantante Josimar, Andrea García, quien es madre de uno de los hijos del salsero. Ella recordó las razones por las que se separó de él.

En su declaración vía telefónica al programa “Válgame Dios”, Andrea García recordó que ella vivió lo mismo que Gianella Ydoña, quien acusó al cantante de salsa de haberla botado de su casa.

La expareja de Josimar Fidel comentó que cuando regresó a la casa para recoger sus cosas, ella se encontró con pertenencias de otra mujer, que ya estaba conviviendo con el cantante a poco tiempo de la separación.

Ellos mantuvieron un romance de 5 años, y se separaron cuando ella tenía 4 meses de embarazo.

Sobre su relación con Josimar, Andrea García comentó en el programa de espectáculos que él “era una persona agresiva”, que llegaba en estado de ebriedad a la casa que compartían, y en ese estado, le pedía tener otro hijo.

Andrea García denunció a Josimar por incumplimiento con su hijo

En el 2018, Andrea García acudió al programa “Tengo algo que decirte”, de Lady Guillén, para poder denunciar que Josimar no era un padre responsable con su hijo.

Durante la entrevista, la joven recordó que él la maltrato cuando se encontraba embarazada. Explicó que el sobrino del salsero fue el único testigo de ese momento, pero que no tenía en su poder pruebas para corroborar su versión.

“A los 4 meses yo me separo de él... ¿Por qué? Porque me maltrató físicamente como no tienes idea... Sí, embarazada. Su sobrino vio todo. No hay más que hablar, no tengo pruebas, no demandé. Pero sí, su sobrino lo vio”, declaró.